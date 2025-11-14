final spectaculos la festivalul „ioan macrea” de la sibiu: urmărit masiv și online, din străinătate

Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea” a reunit dansuri, cântece populare, obiceiuri și porturi tradiționale din toate colțurile țării. Timp de două seri, ansambluri profesioniste și artiști consacrați au urcat pe scenă, oferind spectatorilor peste șapte ore de spectacol autentic.

A XXVII-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea” a fost organizată de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu.

Din Ardeal până în Moldova și Banat

Forța și virtuozitatea artistică au fost elementele cheie ale debutului primei seri, căci Junii Sibiului, în calitate de gazde, au deschis festivalul pe ritmuri specifice Mărginimii Sibiului. Tradiția și rafinamentul scenic s-au împletit armonios în reconstituirea scenică, în premieră, a obiceiurilor de la intrarea fetei în horă, așa cum se obișnuia pe Valea Hârtibaciului. Recitalul Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” a culminat cu un colaj de mare virtuozitate dedicat dansurilor populare din Moldova, Muntenia și Transilvania. Alături de dansatori și orchestră, au evoluat Alina Bîcă, Robert Târnăveanu, Ana Duminică, Gabriel Dumitru, Andreea Haisan, Oana Tomoiagă, Paul Ananie, Adrian Neamțu și Mihai Teacă.

Seara a continuat cu reprezentația Ansamblului Folcloric Profesionist „Busuiocul” din Bacău, care a adus pe scenă bucuria și dinamismul dansurilor moldovenești, urmate de recitalurile susținute de Paula Florescu, Ștefan Negru și Gabriela Comăneci.

La o „Rugă bănățană” ne-a invitat Ansamblul Profesionist „Banatul” din Timiș, prin tabloul muzical-coregrafic în care s-au întâlnit jocurile de câmpie, brâiele și cântecele, în interpretarea Lilianei Laichici și a Grupului „Crăițele”, format din Andreea Chisăliță, Oana Stanca și Luminița Safta.

În 13 noiembrie, cea de-a doua seară a festivalului a fost deschisă de Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul”, care a prezentat un program bogat, sub semnul diversității ritmurilor: suite de dansuri din Câmpia Transilvaniei și din Sâncraiu de Mureș, cântece interpretate de Maria Neag, Maria Sântean Faghiura, Ionela Moruțan și Livia Sorlea.

Hora lină, bătutele şi corăgheştile specifice satelor bucovinene și cântecele interpretate de soliștii Sorin Filip, Lucica Păltineanu, Dana Dăncilă, Andra Matei, Marian Gogan, Nicolae Vieru și Ilie Caraș s-au împletit în recitalul plin de culoare susținut de Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

Orchestra de Tineret a Ansamblului „Cindrelul-Junii Sibiului”, Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” și Ansamblul Folcloric „Veteranii Junii Sibiului” au încheiat festivalul, într-un spectacol în care tinerețea s-a împletit cu vocea experienței, ca un simbol al continuității și respectului pentru tradiție. Pe scenă au urcat, de asemenea, artiști îndrăgiți precum Traian Stoiță, Răzvan Năstăsescu, Ovidiu Homorodean, Sebastian Emanuel Stan, Alina Pinca, Luminița Dejan, Paula Medrea, Gabriela Tuță, Camelia Cosma Stoiță, Marcel Părău, Stana Stepanescu și Nineta Popa.

Festival, urmărit peste hotare

Evenimentul a avut un impact deosebit și în mediul online, unde transmisia festivalului a fost urmărită cu interes de publicul din întreaga lume. Spectatorii virtuali s-au conectat din România, dar și din Germania, Italia, Spania, Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Republica Moldova, Franțași Belgia, demonstrând că folclorul românesc trece granițele și rămâne o punte de legătură între românii de pretutindeni.

„Încheiem această ediție a Festivalului Ioan Macrea cu inimile pline de recunoștință și bucurie. Ne onorează faptul că am reușit, împreună, să ducem mai departe tradiția acestui eveniment dedicat folclorului românesc și memoriei maestrului coregraf Ioan Macrea. Adresez mulțumiri profunde tuturor celor care au făcut posibilă această ediție: artiștilor și ansamblurilor care au urcat pe scenă cu dăruire, partenerilor și sponsorilor care au fost alături de noi cu generozitate. Mulțumim Consiliului Județean Sibiu și Primăriei Municipiului Sibiu pentru sprijinul constant și pentru colaborarea exemplară. Le mulțumim partenerilor noștri – Therme Group, Cricova și Scandia Food – pentru încrederea și susținerea oferite. Și, nu în ultimul rând, mulțumim publicului nostru drag. Aplauzele spectatorilor ne arată, an de an, că folclorul românesc trăiește, respiră și continuă să unească suflete. Cu respect și recunoștință, vă mulțumim tuturor și vă așteptăm cu drag la următoarea ediție”, declară Silvia Macrea, director festival și manager CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Activitatea CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu este posibilă cu finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.

Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu

Parteneri: Therme Group, Cricova, Scandia Food