începe „christmas at the palace” 2025: strada xenopol devine noul punct de atracție al sibiului

„Christmas at the Palace” revine în 2025, între 14 noiembrie și 28 decembrie, cu o ediție menită să celebreze creativitatea și legăturile comunitare din Sibiu.

Festivalul reunește arta, muzica alternativă românească și cultura locală într-un cadru festiv, oferind vizitatorilor o experiență unică de sărbătoare. Colaborarea cu Muzeul Național Brukenthal se menține, transformând evenimentul într-o platformă pentru dialog cultural, expresie artistică și întâlniri între pasionați de frumos.

După succesul edițiilor precedente, care au readus la viață zona Str. Xenopol prin spectaculoasa cupolă de lumini și prin cinele comunitare, ediția 2025 extinde oficial perimetrul târgului în această zonă, oferind mai mult spațiu pentru promenadă, interacțiune și experiențe participative.

Muzică cu identitate: scena românească alternativă în prim-plan

Ediția din acest an pune accent pe muzica alternativă românească, invitând publicul să descopere artiști care definesc noul val al culturii urbane locale. Pe scena „Christmas at the Palace” vor urca:

The Mono Jacks

byron

JazzyBIT & DJ K-Lu

Simona Delegeanu

Vlad Corb

și alți artiști care vor fi anunțați în curând.

Concertele vor avea loc în fiecare vineri și sâmbătă, de la ora 18:00, promițând seri vibrante, cu o atmosferă caldă, contemporană și autentic românească. Concertul de deschidere va fi susținut de Doru Trăscău și Andrei Zamfir, membri ai trupei The Mono Jacks, care vor încânta publicul cu piese cunoscute ale formației, interpretate într-o manieră acustică, în cadrul proiectului „Live Acoustic Duo”.

Ateliere de creație și experiențe culturale pentru cei mici

În premieră, în colaborare cu Muzeul Național Brukenthal, ediția 2025 introduce atelierul „Spiridușii artiști ai Muzeului Brukenthal”, un program creativ destinat copiilor cu vârste între 3 și 12 ani. Activitățile includ ateliere de creație și explorare artistică, iar copiii participanți vor beneficia de acces gratuit la Muzeul Brukenthal, pentru a completa experiența cu o incursiune în patrimoniul cultural local. Programul a fost deja transmis școlilor din Sibiu și din județ, iar peste 40% dintre intervalele disponibile au fost deja rezervate.

Program și acces

Program general: joi – duminică, între 12:00 – 22:00

Program concerte: vineri și sâmbătă, de la 18:00

Detalii legate de ateliere https://focus-agency.ro/christmas-at-the-palace/

Intrarea la concerte este liberă

Evenimentul este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu. Parteneri principali: Retrasib, Strabag, Promenada Mall. Partener media principal: Radio Guerrilla

Pentru mai multe informații și actualizări privind programul complet al ediției 2025, vizitați canalele oficiale ale evenimentului.