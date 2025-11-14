începe postul crăciunului: istorie, tradiții și zilele cu dezlegare la pește în 2025

Ortodocșii au început Postul Nașterii Domnului, o perioadă de 41 de zile destinată rugăciunii, faptelor bune și purificării sufletești, pregătindu-i pentru sărbătoarea Crăciunului.

Postul amintește de perioada în care Fecioara Maria s-a pregătit pentru a-L naște pe Iisus Hristos și este unul dintre cele patru posturi mari din an, rânduite de Biserica Ortodoxă.

Conform PROTV, postul a început de joi, odată cu Lăsata Secului, zi în care credincioșii au consumat ultima masă cu carne, ouă și lactate. Timp de 41 de zile, se recomandă abținerea de la anumite alimente, dar și sporirea rugăciunii, a milosteniei și a împăcării cu cei din jur.

Conform tradiției, mesele se organizează astfel:

Luni, miercuri și vineri – post negru până după Ceasul al IX-lea (15:00-16:00), cu hrană uscată sau legume simple, fără ulei.

Marți și joi – legume fierte cu untdelemn și vin.

Sâmbătă și duminică – dezlegare la pește, cu excepția perioadei 20–25 decembrie, când postul devine mai aspru.

Dacă în timpul săptămânii cade o sărbătoare importantă a unui sfânt, se permite dezlegarea la pește sau la untdelemn și vin, conform rânduielilor bisericești.

Ajunul Crăciunului

Ultima zi a postului, 24 decembrie, numită Ajunul Crăciunului, este marcată de un post mai aspru. În unele regiuni, credincioșii consumă doar grâu fiert cu fructe și miere, amintind de postul lui Daniel. În alte locuri, se ține post negru până la apus, simbolizând steaua care a vestit Nașterea Domnului și amintind de vechea tradiție a catehumenilor care primeau Botezul în această zi.

Zile cu dezlegare la pește în 2025

Pe lângă sâmbetele și duminicile obișnuite, Postul Crăciunului prevede dezlegări speciale la pește în anumite zile:

21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

25 noiembrie – Sf. Mare Muceniță Ecaterina

2 decembrie – Sf. Cuvios Paisie și Cleopa de la Sihăstria

4 decembrie – Sf. Mare Muceniță Varvara

9 decembrie – Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana

18 decembrie – Sf. Cuvios Daniil Sihastrul

Postul este considerat de asprime medie, similar cu cel al Sfinților Apostoli.

O scurtă istorie

Primele mențiuni despre postul Crăciunului datează din secolele IV–V, fiind menționate de Fericitul Augustin și episcopul Leon cel Mare. Inițial, durata și rigorile postului variau de la comunitate la comunitate. Sinodul din Constantinopol din 1166 a stabilit durata uniformă de 40 de zile, începând de la 15 noiembrie.

Din perspectivă liturgică, cântările dedicate Nașterii Domnului încep pe 21 noiembrie, iar colindele încep să răsune după sărbătoarea Sf. Apostol Andrei, pe 30 noiembrie.