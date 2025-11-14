„la plăcinte pe lespede” revine la târgul de crăciun sibiu. gustul autentic al copilăriei, la căsuța nr. 92

Târgul de Crăciun din Sibiu își redeschide porțile, iar printre luminile strălucitoare din Piața Mare, revine și mirosul acela inconfundabil al plăcintelor pe lespezi, de data aceasta la Căsuța nr. 92.

Și în acest an, „La plăcinte pe lespede” este prezentă cu drag la Căsuța nr. 92, aducând în Târgul de Crăciun gustul autentic al plăcintelor tradiționale românești, făcute exact ca acasă.

O poveste de familie, născută din dragoste și tradiție

„La plăcinte pe lespede” este o afacere de suflet, pornită din dorința lui Ionuț Bratima de a duce mai departe rețetele mamei sale. Pentru el, plăcintele nu sunt doar un produs, ci o moștenire de familie.

„Totul a început cu mama. Ea a fost cea care mi-a arătat ce înseamnă o plăcintă adevărată, făcută cu răbdare și drag”, povestește Ionuț. „Rețetele noastre sunt cele pe care le-am învățat de la ea, iar ea, la rândul ei, le-a dus mai departe din familie. Așa s-a născut totul — din dorința de a păstra vie o tradiție și de a o împărți cu oamenii”, a spus tânărul antreprenor.

Pentru Ionuț, fiecare plăcintă coaptă pe lespede este o formă de recunoștință: pentru familie, pentru copilăria de la sat și pentru gusturile simple, curate, care nu se uită.

Tradiția prinde viață în fața vizitatorilor

La Căsuța 92 din Târgul de Crăciun, vizitatorii pot vedea cu ochii lor cum se naște o plăcintă adevărată. Aluatul se frământă pe loc, umplutura se pregătește cu migală, iar lespedea încinsă devine centrul spectacolului culinar.

„Pentru noi, fiecare plăcintă e o poveste. O frământăm acolo, în fața oamenilor, le arătăm cum se întinde aluatul, cum se pune umplutura, cum se coace pe lespede. Vrem ca oricine vine la noi să simtă că participă la o bucată din tradiție”, spune Ionuț.

El crede că tocmai această autenticitate îi face pe oameni să revină. „Totul e făcut pe loc, chiar în fața lor. Văd cum se ridică aburul cald, cum se rumenește plăcinta, și parcă timpul încetinește puțin. Nu e doar mâncare, e o trăire”, adaugă acesta.

O reîntoarcere cu suflet la Târgul de Crăciun Sibiu

Pentru echipa „La plăcinte pe lespede”, prezența la Târgul de Crăciun din Sibiu nu e doar o participare, ci o reîntoarcere într-un loc drag. După succesul de anul trecut, când cozile lungi și aroma plăcintelor calde au devenit parte din atmosfera târgului, Ionuț și mama sa se întorc cu aceeași lespede încinsă și același entuziasm.

„Anul trecut am fost copleșiți de căldura și bucuria oamenilor. Mulți au revenit de mai multe ori doar pentru o plăcintă proaspătă și un zâmbet”, își amintește el. „Am simțit că plăcintele noastre au adus un pic de căldură și de amintire bună printre atâtea lumini și colinde. De aceea revenim cu aceleași rețete, același suflet și aceeași dorință de a oferi bucurie”, a psu acesta.

Locația din Piața Cibin rămâne deschisă

Chiar dacă în această perioadă echipa se mută temporar în centrul orașului, locația din Piața Cibin rămâne deschisă. Sibienii pot continua să comande plăcintele preferate, acasă sau la birou, la fel ca până acum.

„Ne dorim ca toți cei care ne-au fost alături să știe că nu i-am uitat”, spune Ionuț. „Piața Cibin e locul unde am crescut, unde oamenii ne-au încurajat și ne-au făcut să visăm mai departe. Târgul e o bucurie, dar casa noastră rămâne acolo”, mărturisește Ionuț.

Un mesaj din inimă pentru sibieni

Pentru Ionuț Bratima, cea mai mare răsplată este zâmbetul celor care gustă o plăcintă fierbinte, chiar dacă afară ninge. „Vrem să le mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au fost alătur, clienților care ne vizitează zi de zi, celor care comandă sau ne dau un gând bun. Fiecare gest contează”, spune el cu emoție.

„Vă așteptăm cu drag la Căsuța 92, cu plăcintele făcute pe loc, lespedea încinsă și sufletele calde. Tot ce facem, facem cu drag și cu recunoștință — pentru mama, pentru tradiție și pentru voi”, a spus acesta.

