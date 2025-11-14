monedă rară “bătută la sibiu, vândută cu peste jumătate de milion de euro în elveția

O rară monedă transilvăneană de 10 ducați, emisă la Sibiu la începutul secolului al XVII-lea, a devenit atracția principală a celei de-a doua licitații „Traveller Collection”, desfășurată pe 6 noiembrie la Hotel Bar au Lac din Zürich.
Piesa, aproape imposibil de găsit pe piața numismatică și nevândută de mai bine de opt decenii, a depășit toate așteptările.
Estimarea oficială pornea de la 150.000 CHF (162 600 EUR) , însă competiția acerbă dintre colecționari a împins rapid prețul în sus. Moneda a fost adjudecată în final pentru 490.000 CHF – echivalentul a aproximativ 526.000 de euro, după ce licitația a pornit de la 400.000 CHF.
Valoarea obținută este de peste trei ori mai mare decât evaluarea inițială.
Conform Click, moneda este considerată una dintre cele mai importante rarități ale numismaticii transilvănene, moneda datează din 1605, o perioadă marcată de tensiuni politice și război civil în Principatul Transilvaniei. Starea excepțională de conservare și raritatea exemplară au transformat-o într-un obiect extrem de disputat de colecționarii internaționali.
