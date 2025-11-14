peste 50 milioane lei pentru mai puțin de un kilometru: bucata cu „valuri” din autostrada sibiu - sebeș intră în reparații

Mai puțin de un kilometru din autostrada Orăștie – Sibiu va intra în reparații. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, a scos la licitație caietul de sarcini pentru proiectare și execuție. Lucrările ar urma să dureze între 14 luni și 16 luni, iar valoarea contractului poate ajunge până la 55,9 milioane de lei fără TVA.

Lucrările se vor efectua pe o lungime de 780 metri, pe ambele sensuri de mers, în zona localității Apoldu de Jos. „Sectorul de autostradă expertizat are lungimea de 780m fiind delimitat de pozițiile kilometrice 59+630 – km 60+410 (km conform Proiect), respectiv km 275+900-km 276+680 (km real în teren), afectat de fenomene de instabilitate de tip tasări”, se arată în documentația tehnică.

Deși autostrada a mai fost peticită de-a lungul anilor, acum este nevoie de o intervenție serioasă. Compania de drumuri caută un constructor care să execute lucrarea. „Zona carosabilă de pe ambele sensuri de mers este caracterizată printr-un aspect ușor vălurit generat de fenomenele de instabilitate de tip tasări, cu fisuri și crăpături pe direcție longitudinală și local dezvoltate pe direcții multiple care apar periodic, cu dezvoltare variabilă în timp și spațiu”, se mai arată în documentație.

DRDP ia în calcul două scenarii în vederea realizării lucrărilor. Bucata de autostradă ar urma să fie supusă unor lucrări de refacere a structurii rutiere existente, a sistemului de drenaj de adâncime. Se vor face și lucrări de îmbunătățire/ranforsare a terenului din corpul rambleului. „Lucrările propuse se vor executa pe rând, pe un singur sens de circulație pentru care traficul rutier se va închide temporar pe perioada de realizare a lucrărilor, celălalt sens asigurând în continuare circulația rutieră”, potrivit documentației tehnice.

Durata de execuție a lucrărilor este estimată la 14 luni pentru primul scenariu, respectiv 16 luni pentru al doilea scenariu. Valoarea totală a lucrărilor pentru scenariul 1 se ridică la 50.984.895,77 lei fără TVA, respectiv 55.952.509,90 lei fără TVA pentru scenariul 2. DRDP arată că primul scenariu este cel recomandat.