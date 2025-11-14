poliția a descins cu efective mărite la cisnădie și tălmaciu: controale dure și amenzi consistente

Astăzi, 14 noiembrie, polițiștii din Sibiu au desfășurat o razie cu efective mărite pe raza orașelor Cisnădie și Tălmaciu, acțiune menită să crească siguranța publică și să prevină atât faptele contravenționale, cât și pe cele penale.

La activități au luat parte 30 de polițiști din structurile de ordine publică, rutieră, investigații criminale și economic.

Pe durata controalelor, au fost legitimate 115 persoane, au fost oprite în trafic 27 de autovehicule și au fost verificate 20 de firme, precum și 16 obiective care dețin sisteme de securitate. Echipele au desfășurat verificări și pe linie rutieră, arme, explozivi, substanțe periculoase și criminalitate economică.

În trafic, 12 șoferi au fost testați pentru consum de alcool sau substanțe interzise. Polițiștii rutieri au aplicat 4 amenzi, în valoare totală de peste 3.600 de lei, iar două certificate de înmatriculare au fost retrase.

În urma controalelor economice, au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în cuantum de 5.000 de lei, conform OUG 28/1999.

Razia se înscrie în acțiunile periodice desfășurate de Poliția Română pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor infracționale.