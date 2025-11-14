premieră la sibiu: vizitatorii din târgul de crăciun, numărați cu ajutorul inteligenței artificiale / video

Anul acesta, vizitatorii Târgului de Crăciun din Sibiu vor fi „sub ochiul” tehnologiei: organizatorii vor folosi inteligența artificială pentru a număra fiecare persoană și a analiza fluxul de vizitatori. Este primul pas al târgului către digitalizare, care promite o planificare mai exactă și o experiență mai bine organizată pentru participanți.

Pe 12 noiembrie, Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu, a fost invitat la Ora Locală, unde a dezvăluit cum tehnologia modernă începe să transforme modul în care se estimează fluxul de vizitatori.

Drăgan a explicat că, anul trecut, târgul a atras aproximativ 500.000 de vizitatori. „Metodele tradiționale sunt simple: întrebăm expozanții câte bonuri au vândut și facem niște estimări statistice. Dar acestea nu sunt niciodată exacte – dacă un vizitator vine de mai multe ori, e contorizat de fiecare dată,” a spus el.

,,Implementăm inteligența artificială”

Pentru ediția din acest an, organizatorii merg însă mai departe și folosesc inteligența artificială pentru a analiza imaginile și a număra mai precis persoanele care vizitează târgul. „Nu doar ca să ne dăm mari, ci pentru că astfel putem colecta mult mai multe informații despre fluxul de vizitatori și comportamentul lor. Este o metodă mult mai exactă și digitalizată decât ce am avut până acum,” a explicat Drăgan, fără a oferi încă detalii tehnice.

El a subliniat că, deși cifrele exacte sunt dificil de obținut, în medie sunt aproximativ 10.000 de vizitatori pe zi, iar în weekenduri numărul poate ajunge la 30–40.000. „Nu există niciun târg de Crăciun din România cu milioane de vizitatori. Dar cu ajutorul inteligenței artificiale, ne apropiem de o numărătoare corectă și de informații reale despre publicul nostru,” a concluzionat organizatorul.