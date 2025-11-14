primul „wow” al iernii: mii de oameni au trăit bucuria și emoția aprinderii luminilor la târgul de crăciun din sibiu. cum s-a văzut din cer și de jos / video / foto

Târgul de Crăciun din Sibiu a fost inaugurat oficial vineri seara, pe 14 noiembrie 2025, într-o atmosferă molipsitoare de Crăciun, care a cuprins toată suflarea din Piața Mare. Mii de sibieni și turiști au ieșit în centru pentru momentul aprinderii bradului, dar și pentru patinoar, roata panoramică și căsuțele tematice pregătite pentru această ediție.

Despre primele impresii de la Târgul de Crăciun Sibiu, găsiți detalii aici:

Am dat prima tură prin Târgul de Crăciun din Sibiu: noile decoruri arată bine, cupola fură privirile, iar turiștii spun că e ”foarte frumos” / video foto

Piața Mare, plină până la refuz

primul „wow” al iernii: mii de oameni au trăit bucuria și emoția aprinderii luminilor la târgul de crăciun din sibiu. cum s-a văzut din cer și de jos / video / foto
primul „wow” al iernii: mii de oameni au trăit bucuria și emoția aprinderii luminilor la târgul de crăciun din sibiu. cum s-a văzut din cer și de jos / video / foto
primul „wow” al iernii: mii de oameni au trăit bucuria și emoția aprinderii luminilor la târgul de crăciun din sibiu. cum s-a văzut din cer și de jos / video / foto
primul „wow” al iernii: mii de oameni au trăit bucuria și emoția aprinderii luminilor la târgul de crăciun din sibiu. cum s-a văzut din cer și de jos / video / foto
primul „wow” al iernii: mii de oameni au trăit bucuria și emoția aprinderii luminilor la târgul de crăciun din sibiu. cum s-a văzut din cer și de jos / video / foto
primul „wow” al iernii: mii de oameni au trăit bucuria și emoția aprinderii luminilor la târgul de crăciun din sibiu. cum s-a văzut din cer și de jos / video / foto
primul „wow” al iernii: mii de oameni au trăit bucuria și emoția aprinderii luminilor la târgul de crăciun din sibiu. cum s-a văzut din cer și de jos / video / foto
primul „wow” al iernii: mii de oameni au trăit bucuria și emoția aprinderii luminilor la târgul de crăciun din sibiu. cum s-a văzut din cer și de jos / video / foto
primul „wow” al iernii: mii de oameni au trăit bucuria și emoția aprinderii luminilor la târgul de crăciun din sibiu. cum s-a văzut din cer și de jos / video / foto
primul „wow” al iernii: mii de oameni au trăit bucuria și emoția aprinderii luminilor la târgul de crăciun din sibiu. cum s-a văzut din cer și de jos / video / foto
primul „wow” al iernii: mii de oameni au trăit bucuria și emoția aprinderii luminilor la târgul de crăciun din sibiu. cum s-a văzut din cer și de jos / video / foto
primul „wow” al iernii: mii de oameni au trăit bucuria și emoția aprinderii luminilor la târgul de crăciun din sibiu. cum s-a văzut din cer și de jos / video / foto
primul „wow” al iernii: mii de oameni au trăit bucuria și emoția aprinderii luminilor la târgul de crăciun din sibiu. cum s-a văzut din cer și de jos / video / foto

Mii de vizitatori au umplut centrul istoric pentru a experimenta atracțiile deja consacrate ale târgului: patinoarul amplasat în mijlocul Pieței Mari, roata panoramică, una dintre cele mai fotografiate atracții, zecile de căsuțe cu produse tradiționale, street-food și decorațiuni

Surprinderea, dar și atmosfera „ca în Vest” au fost teme dese în rândul celor prezenți – idee reflectată și în declarațiile organizatorilor:
De ce Târgul de Crăciun din Sibiu este mai autentic decât cel din Craiova?

Aprinderea bradului, momentul serii

video
play-rounded-fill

Cu toate că publicul a avut de așteptat mai mult decât se anticipase, aprinderea bradului a declanșat reacția pe care o știam cu toții: un val puternic de aplauze, telefoane ridicate spre cer și o explozie de bucurie care a răsunat în toată Piața Mare.

video
play-rounded-fill

După momentul principal, vizitatorii s-au răspândit printre căsuțe și atracții, hotărâți să descopere noutățile din acest an. Despre pregătirile expozanților, puteți citi aici:
Noutăți despre Târgul de Crăciun – expozanții se pregătesc pentru cea mai frumoasă ediție

Ultima oră