primul „wow” al iernii: mii de oameni au trăit bucuria și emoția aprinderii luminilor la târgul de crăciun din sibiu. cum s-a văzut din cer și de jos / video / foto

Târgul de Crăciun din Sibiu a fost inaugurat oficial vineri seara, pe 14 noiembrie 2025, într-o atmosferă molipsitoare de Crăciun, care a cuprins toată suflarea din Piața Mare. Mii de sibieni și turiști au ieșit în centru pentru momentul aprinderii bradului, dar și pentru patinoar, roata panoramică și căsuțele tematice pregătite pentru această ediție.

Piața Mare, plină până la refuz

Mii de vizitatori au umplut centrul istoric pentru a experimenta atracțiile deja consacrate ale târgului: patinoarul amplasat în mijlocul Pieței Mari, roata panoramică, una dintre cele mai fotografiate atracții, zecile de căsuțe cu produse tradiționale, street-food și decorațiuni

Surprinderea, dar și atmosfera „ca în Vest” au fost teme dese în rândul celor prezenți – idee reflectată și în declarațiile organizatorilor:

Aprinderea bradului, momentul serii

Cu toate că publicul a avut de așteptat mai mult decât se anticipase, aprinderea bradului a declanșat reacția pe care o știam cu toții: un val puternic de aplauze, telefoane ridicate spre cer și o explozie de bucurie care a răsunat în toată Piața Mare.

