pub-ul care sfidează legea în centrul sibiului - muzică tare, gălăgie și autorizații lipsă: poliția locală a dat zeci de amenzi / foto video

Un pub din centrul Sibiului funcționează fără acordul autorităților de mai bine de doi ani. Aflat în interiorul unei curți comune de pe Pietonala Nicolae Bălcescu, Sisha Narghilea Pub, care își are sediul în fosta clădire a ziarului Rondul de Sibiu, a devenit coșmarul vecinilor: muzică dată la maximum, gălăgie și petrecăreți care rămân până în zorii dimineții. Potrivit Primăriei Sibiu, pub-ul funcționează fără acord.

Locatarii din curtea comună unde funcționează Sisha Narghilea Pub susțin că problemele persistă de ani de zile și că, deși au apelat repetat la 112, situația nu s-a schimbat. Aceștia reclamă, în principal, zgomotul constant, dar mai ales faptul că localul funcționează fără acordul autorităților.

„Ne confruntăm cu această problemă de ani de zile. Am sunat de mai multe ori și la 112, s-au făcut controale, s-a închis localul, apoi s-a redeschis. Muzica se aude până la ora cinci dimineața, iar în curte rămân urină, vărsături și mizerie. Este o situație inadmisibilă. Problema este în prezent și în atenția Cultelor, pentru că acolo se urcă pe niște scări către o terasă care riscă să cedeze. Este un real pericol pentru cei care se află acolo. Nu se ia nicio măsură concretă. Suntem plimbați dintr-o parte în alta, de la o instituție la alta. În plus, am primit amenințări din partea administratorului localului”, a spus unul dintre locatari.

Aceștia mai arată că, în zona istorică, într-o clădire monument istoric, localul funcționează fără autorizații și cu panouri publicitare montate fără avize. Cu toate sesizările depuse la Poliția Locală Sibiu, Primăria Sibiu și Direcția de Cultură, activitatea continuă, fiind promovată intens pe rețelele sociale.

Primăria Sibiu confirmă: „Acest local funcționează fără acord”

Primăria Sibiu confirmă faptul că Sisha Narghilea Pub funcționează ilegal. În același timp, Poliția Locală l-a sancționat pe administrator de 16 ori pentru neprezentarea documentelor solicitate.

„Acest local dintr-o curte de pe str. N. Bălcescu funcționează fără acord. Această situație a fost constatată în 14.03.2023 de Poliția Locală, în urma unei verificări în teren, la acea dată aplicându-se o sancțiune contravențională și dispunându-se măsura complementară de suspendare a activității. Societatea nu a obținut nici până în prezent acordul de funcționare și își desfășoară în continuare activitatea, deși se află în perioada de suspendare, din informațiile Poliției Locale ultimul eveniment organizat având loc în 27.10.2025. Astfel, în urma unei monitorizări periodice, în perioada aprilie 2023 și până în prezent administratorul a fost sancționat de Poliția Locală de 16 ori pentru neprezentarea documentelor solicitate”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

După ultima verificare, Poliția Locală a constatat faptul pub-ul funcționează în perioada de suspendare. „La ultimul control efectuat de Poliția Locală în 25 ianuarie 2025 s-a constatat din nou faptul că societatea desfășoară activitate în perioada de suspendare și s-a întocmit un nou proces verbal de constatare și sancționare a contravenției, cu măsură complementară de confiscare a veniturilor realizate în perioada februarie 2023- ianuarie 2025. Pentru punerea în aplicare a măsurii, Poliția Locală a transmis adrese Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu – Serviciul Informații Financiare și către Direcția Regională Antifraudă Fiscală 7 Sibiu pentru a fi comunicat cuantumul veniturilor realizate ilicit de către operatorul economic menționat. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu – Serviciul Informații Financiare a fost comunicat faptul că operatorul economic a fost declarat inactiv fiscal din data de 03.10.2024 – adică nu înregistrează venituri”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Potrivit Primăriei Sibiu, Serviciul Public De Poliție Locală a informat despre situația acestui operator economic mai multe instituții, abilitate și acestea să ia măsuri: Direcția Regională Antifraudă Fiscală 7 Sibiu, Inspectoratul Pentru Situații De Urgență Sibiu și Inspectoratul Județean De Poliție- Serviciul De Investigare a Criminalității Economice.

Patronul pub-ului: „Sunt aberații”

Contactat pentru a răspunde acuzațiilor, patronul Sisha Pub neagă acuzațiile. „Sunt aberații. Lumea nu are ce vorbi. Nu are o problemă cu mine, are treabă cu o curte întreagă. E problema mea dacă am sau nu dreptate. Nu am deranjat pe nimeni până acum, nu mi-a zis nimeni că e o problemă. E strict problema mea”, a spus patronul Sisha Narghilea Pub, de pe Pietonala Nicolae Bălcescu.