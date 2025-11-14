risc de explozie al sticlelor de prosecco: aproape 1 milion retrase de pe rafturi

Costco, cel mai mare lanț de hipermarketuri en-gros din Statele Unite, a retras de pe piață aproape un milion de sticle de vin spumant Prosecco, după ce mai multe dintre acestea s-au spart singure, provocând răniri consumatorilor.

Situația a fost anunțată de Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum din SUA și vizează sticlele nedeschise de Prosecco Superiore DOCG, care pot exploda chiar și fără a fi manipulate.

Conform Adevărul, motivul retragerii îl reprezintă un posibil defect al presiunii interne a sticlei sau o anomalie a materialului, ceea ce poate duce la spargerea bruscă a recipientelor. Până în prezent, au fost raportate zece incidente, dintre care unul s-a soldat cu o tăietură pentru consumatorul implicat.

Costco recomandă clienților să nu returneze sticlele în magazine, din cauza riscului de spargere în timpul transportului. Instrucțiunile oficiale sugerează învelirea sticlelor în prosoape de hârtie, introducerea lor într-o pungă de plastic și aruncarea acestora la gunoi pentru a reduce riscul de accident.

Incidentul vine într-un context delicat pentru exporturile de Prosecco în SUA, afectate deja de tarifele vamale impuse recent vinurilor italiene. DOC Treviso exportă anual aproximativ 130 de milioane de sticle în SUA, reprezentând 23% din exporturile totale și aproape jumătate de miliard de euro. În contrast, producătorii tradiționali din Conegliano și Valdobbiadene exportă doar câteva milioane de sticle, în principal pentru restaurante și magazine specializate.

În Italia, vestea a stârnit îngrijorare printre producători, temători de impactul negativ asupra imaginii sectorului. Situația este agravată de proliferarea clonelor de Prosecco pe piața americană și de exemple recente de produse care conțin ingrediente neobișnuite, precum THC.

Sticlele retrase de pe piață fac parte dintr-o linie de brand privat, produsă exclusiv pentru Costco de F&F Fine Wines International sub marca Ethica Wines. Acestea au sticlă verde și etichete violet și sunt vândute în magazinele Costco din 12 state americane, printre care Iowa, Illinois, Michigan și Wisconsin.

sursă foto – NBC News