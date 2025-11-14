se aprind sute de luminițe festive în sibiu: iluminat special și pe sediul primăriei

Sibiul intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă odată cu aprinderea iluminatului festiv, programată pentru această seară, la ora 19:00, simultan cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Mare.

Primăria Sibiu a pregătit un decor amplu, format din aproximativ 900 de figurine luminoase montate pe stâlpii din zona centrală și pe principalele artere din cartiere. Acestora li se adaugă sute de metri de ghirlande luminoase și elemente tematice amplasate în cele șase sensuri giratorii din centrul orașului, menite să creeze o atmosferă festivă pentru localnici și turiști.

În această seară, odată cu aprinderea luminilor din centrul istoric, vizitatorii care se vor afla în Piața Mare sau în Piața Mică sunt invitați să arunce o privire și spre sediul Primăriei Sibiu, unde autoritățile promit o „mică surpriză” pregătită special pentru debutul sezonului de iarnă.