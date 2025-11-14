se lucrează la foc continuu la tunelul momaia de pe autostrada sibiu-pitești: când ar putea fi deschis / video

Pe șantierul secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești, între Curtea de Argeș și Tigveni, constructorul austriac Porr mobilizează 550 de muncitori și 170 de utilaje, iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%, potrivit informațiilor transmise de șeful CNAIR, Cristian Pistol.

Un progres major îl reprezintă finalizarea structurii de rezistență a ambelor galerii ale tunelului Momaia, lung de 1,35 kilometri. În prezent, în interiorul tunelului se instalează echipamentele de siguranță, iar în zilele următoare va fi turnat betonul rutier pe căile de rulare, un pas crucial înainte de deschiderea circulației.

Pe restul secțiunii de 9,8 kilometri, activitățile continuă în mai multe zone: se toarnă asfaltul pe anumite tronsoane, se lucrează la suprabetonarea podului de la kilometrul 82+346 și se finalizează sistemele de drenaj.

Dintre cele 12 poduri aflate pe traseu, 11 au fost deja terminate. În paralel, se construiesc clădirile tehnice ale tunelului, necesare pentru întreținerea și operarea corespunzătoare a infrastructurii.

Deși termenul contractual prevăzut pentru finalizarea acestei secțiuni este anul 2027, ritmul actual al lucrărilor indică posibilitatea ca autostrada să fie deschisă circulației încă din 2026, cu un an mai devreme decât planul inițial.

Valoarea contractului pentru această porțiune de autostradă se ridică la 1,54 miliarde de lei fără TVA și este finanțată prin Programul Transport 2021-2027.