șoc în superliga sibiu: rășinari capotează cu 0-6 / video

Liderul Superligii Sibiu, ACS Păltiniș Rășinari a suferit joi seară primul eșec din acest sezon, 0-6 pe ”Obor” cu Interstar, în meci în devans din etapa a 11-a.
Revelația Superligii Sibiu, Interstar a mai reușit o surpriză plăcută și a spulberat joi, pe ”Obor” cu 6-0 pe Păltiniș Rășinari, singura echipă care rămăsese neînvinsă în competiție.
Golurile lui Interstar au fost reușite de Kilehorn, Soare, Govoreanu, V. Vlad (2) și Bliandu.
Echipa pregătită de Gabi Tănase și Ilie Anton a urcat pe locul 3 și este bine plasată în lupta pentru play-off, deși are o echipă foarte tânără.
Păltiniș Rășinari rămâne lider și după dușul rece de pe ”Obor”, având trei puncte avans față de ACS Bradu, dar și un golaveraj mai bun.
Restul jocurilor din etapa a 11-a a Superligii se vor disputa sâmbătă. Favorită la startul sezonului, FC Agnita are mari probleme și să prindă play-off-ul, acolo unde merg primele patru clasate.
