trei tineri din hoghilag, valchid și dumbrăveni, reținuți: au furat motorină din utilaje de construcții

Polițiștii din Dumbrăveni au prins și reținut trei tineri, cu vârstele de 17, 20 și 22 de ani, domiciliați în județul Sibiu, suspectați de comiterea unui furt calificat.
Incidentul s-a produs în noaptea de 29 spre 30 octombrie, când cei trei ar fi forțat rezervorul a trei utilaje aflate în curtea unei firme și au sustras aproximativ 700 de litri de motorină.
Suspecții sunt din Hoghilag, Valchid și Dumbrăveni, aceștia fiind reținuți pentru 24 de ore. Doi dintre ei au fost duși la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș, iar al treilea la centrul din Vâlcea. Urmează ca toți să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, pentru luarea unei măsuri preventive.
FOTO ARHIVĂ
