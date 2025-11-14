vești bune de la fc hermannstadt: măldărășanu e cel mai încântat

Doi dintre jucătorii de bază de la FC Hermannstadt, Ionuț Stoica și Cătălin Căbuz și-au reluat antrenamentele și vor fi apți de joc pentru următoarele meciuri ale sibienilor.

Absenți la ultimele meciuri ale lui FC Hermannstadt, portarul Cătălin Căbuz și fundașul central Ionuț Stoica și-au reluat antrenamentele și vor fi apți de joc pentru următorul meci, cel din deplasare, cu Metaloglobus.

Cătălin Căbuz s-a tăiat la genunchi după ce a alunecat pe scara autocarului, a necesitat câteva copci și a lipsit la meciul trecut, 3-3 cu FCSB. Portarul numărul unu al sibienilor, Căbuz are 14 jocuri în Superliga în acest sezon, încasând 20 de goluri.

Căpitanul Ionuț Stoica a suferit o dezinserție la inghinali la un joc amical și nu a putut evolua în ultimele patru etape. Fundașul central a strâns în acest sezon 11 meciuri, totalizând 870 de minute.

În acest moment, FC Hermannstadt mai are doi jucători care nu pot evolua din cauza unor probleme medicale, pe Silviu Balaure și Kalifa Kujabi. În plus, Vahid Selimovic mai are de ispășit o etapă de suspendare, după cartonașul roșu stupid încasat în meciul cu Oțelul.

Meciul Metaloglobus București – FC Hermannstadt din etapa a 17-a a Superligii este programat luni, 24 noiembrie, de la ora 17.30.