volum de amintiri dedicat poetului sibian mircea ivănescu. lansarea la librăria humanitas sibiu

Comunitatea literară sibiană marchează miercuri, 19 noiembrie 2025, ora 18:00, un eveniment important: lansarea antologiei „Amintiri despre Mircea Ivănescu” la Librăria Humanitas Sibiu. Volumul apare la Editura Eikon din București și este îngrijit de Dan Dănilă. Antologia reunește 20 de autori și include numeroase imagini documentare, multe dintre ele inedite.

Mircea Ivănescu – sibianul discret care a schimbat poezia română

Puțini autori moderni au influențat atât de puternic literatura română precum sibianul Mircea Ivănescu. Născut în 1931, poet, prozator, eseist și traducător de prim rang, Ivănescu este considerat unul dintre cei mai importanți inovatori ai poeziei române postbelice. Stilul său aparent simplu, aproape colocvial, a rupt cu solemnitatea poeziei române din perioada anterioară și a deschis terenul pentru generațiile tinere.

Mircea Ivănescu a tradus autori majori cum ar fi James Joyce, Franz Kafka, William Faulkner, Samuel Beckett, F. Scott Fitzgerald.

A locuit mare parte din viață la Sibiu, iar orașul i-a rămas până la final locul de refugiu intelectual. S-a stins tot la Sibiu, în 2011. Pentru mulți, figura lui rămâne legată de imaginea poetului retras, cu o erudiție uriașă, respectat de toate generațiile.

Despre volum

Antologia „Amintiri despre Mircea Ivănescu” adună texte memorialistice, evocări, documente și fotografii ale celor care l-au cunoscut, din diverse etape ale vieții. Nu este o biografie rigidă, ci un portret colectiv – un omagiu construit din voci multiple. Editorii notează încă din introducere că orice încercare de a surprinde complet figura lui Ivănescu este „inevitabil incompletă”, dar tocmai această pluralitate de perspective dă valoare proiectului.

Evenimentul este relevant nu doar literar, ci și simbolic: Mircea Ivănescu este unul dintre cei mai importanți creatori moderni pe care i-a avut orașul, iar un volum dedicat memoriei sale, lansat aici, în Sibiu, închide cercul firesc al unei vieți dedicate scrisului.