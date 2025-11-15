accident grav pe dn 14: microbuz făcut praf după impactul cu două autoturisme și 3 pasageri răniți / foto

Traficul este complet blocat sâmbătă pe DN 14, în afara localității Laslea, după un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și un microbuz de transport persoane.

Update 1

Traficul a fost reluat în condițiile normale.

Update

ISU Sibiu a intervenit de urgență pe DN 14 între localitățile Laslea și Dumbrăveni la un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule și 10 persoane.

La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, două ambulanțe SAJ dintre care una cu medic, o autospecială de transport personal și victime multiple și o autospecială de stingere.

În urma evaluării medicale, trei persoane au avut nevoie de asistență medicală:

– Un bărbat în vârstă de 54 de ani, cu traumatism facial, preluat de echipajul SMURD și transportat la CPU Mediaș;

– Un bărbat în vârstă de 37 ani cu traumatism membru superior, preluat de echipajul SAJ și transportat la CPU Mediaș;

– Un bărbat în vârstă de 25 ani cu traumatism toracic, preluat de echipajul SAJ și transportat la CPU Mediaș.

SAJ SIBIU a intervenit cu două echipaje, unul cu medic și unul de tip B ,pe DN14 între Laslea și Dumbraveni, la un accident rutier produs între trei autovehicule.

Echipajele SAJ și ISU au asistat medical trei persoane. Echipajele SAJ au transportat la CPU Medias doi bărbați,unul de 37 de ani cu traumatism de membru superior și unul de 25 de ani cu traumatism toracic.

Echipajul ISU a transportat la spital un bărbat de 54 de ani.

Știre inițială

Potrivit polițiștilor rutieri, șoferul unui autoturism, un bărbat de 28 de ani din Sighișoara, care circula pe direcția Mediaș – Sighișoara, a pierdut controlul mașinii și a pătruns pe contrasens. Autoturismul a lovit un alt vehicul condus de o femeie de 29 de ani, tot din Sighișoara, iar apoi a intrat în coliziune cu un microbuz în care se aflau patru pasageri, condus de un bărbat de 31 de ani din județul Brașov.

În urma impactului, trei pasageri din microbuz – bărbați de 25, 38 și 54 de ani, toți din Brașov – au fost răniți și transportați la spital pentru investigații și îngrijiri.

Cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului.

Traficul în zonă rămâne blocat total.