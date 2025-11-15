amical pentru fc hermannstadt. accesul publicului este gratuit

FC Hermannstadt va juca duminică, de la ora 11.30, pe ”Obor 2” un joc amical cu Gloria Bistrița, echipă de eșalon secund.

Profitând de pauza competițională, FC Hermannstadt va disputa un joc amical cu echipa de eșalon secund, Gloria Bistrița.

Jocul de verificare este programat duminică, 16 noiembrie, de la ora 11.30, pe Stadionul ”Obor 2”, iar accesul spectatorilor este gratuit.

Bistrița este pe locul 19 în Liga 2, cu 10 puncte din 13 meciuri. Chiar cu o săptămână în urmă, Gloria a pierdut la Cisnădie, 1-3 cu CSC Șelimbăr.

Cel mai probabil, meciul de verificare de la Sibiu a fost facilitat de cei doi antrenori, Marius Măldărășanu (Hermannstadt) și Nicolae Grigore (Gloria Bistrița), foști coechiperi la Rapid București în perioada 2004-2008.

Sibienilor nu prea le-au priit ultimele amicale din pauzele prilejuite la meciurile naționalei, când au pierdut jucători importanți, precum Balaure sau Stoica.

De la sibieni nu vor juca în amicalul de duminică Ciubotaru, aflat la Naționala U 21, Balaure și Kujabi, care sunt accidentați.

FC Hermannstadt este pe penultimul loc în Superliga, cu 11 puncte din 16 meciuri. Echipa lui Măldărășanu are un singur punct în ultimele 6 etape, 3-3 cu FCSB, chiar în ultimul meci oficial.