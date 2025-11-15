atmosferă de poveste la wedding expo sibiu: rochii de mireasă la prețuri imbatabile și surprize cadou pentru viitorii miri / foto video

Sibiul a devenit în acest weekend capitala iubirii, găzduind cel mai important eveniment dedicat viitorilor miri – Wedding Expo Sibiu 2025, ediția de toamnă. Timp de două zile, la Redal Expo, perechile care se pregătesc pentru marele „DA” au ocazia să descopere inspirație, servicii complete și idei pentru a-și transforma nunta într-o poveste.

De la primele ore ale dimineții, holurile centrului expozițional s-au umplut de emoție, rochii albe, mirese entuziasmate și expozanți cu zâmbetul pe buze, pregătiți să ofere soluții pentru orice vis nupțial.

Arome dulci și prezentări delicioase: candy bar-uri și torturi pentru toate gusturile

Aroma deserturilor fine a atras rapid vizitatorii către standurile cofetăriilor. Amalia și Alexandra, din Târgu Mureș, reprezentantele Cofetăriei Emanuela, au venit cu o gamă variată de torturi, prăjituri și candy bar-uri. „Sperăm să luăm multe contracte, să ne deguste lumea produsele și să vadă ce facem. Avem sortimente clasice, premium și de lux”, au povestit ele, în timp ce vizitatorii se opreau pentru a gusta din preparatele expuse.

Servicii foto-video profesioniste și oferte speciale

Puțin mai încolo, Ștefan și Bogdan își prezentau oferta foto-video, una dintre cele mai căutate secțiuni ale târgului. Cei doi au venit cu un pachet atractiv, completat de un album foto inclus dacă mirii aleg serviciile ambilor profesioniști. „Oamenilor trebuie să le placă ce lucrăm noi. Avem o ofertă bună anul acesta… sperăm să ne cunoască lumea”, a spus Ștefan. În apropiere, cocktail barurile au atras curioșii cu oferte all-inclusive și meniuri personalizate, pregătite pentru gusturile fiecărui cuplu.

Decorațiuni magice și efecte spectaculoase pentru atmosfera perfectă

Atmosfera a devenit și mai spectaculoasă odată cu demonstrațiile de efecte speciale. Cătălin, de la Funky Selfie din Alba Iulia, le-a prezentat vizitatorilor oglinda magică, fumul greu pentru dansul mirilor și baloanele cu fum, elemente tot mai cerute la nunțile moderne. „Avem promoții și prețuri imbatabile. Sunt foarte mulți oameni pentru ora aceasta, suntem mulțumiți”, spune el în timp ce un grup de viitori miri se oprește pentru o demonstrație la fața locului.

Decorațiunile elegante au fost un alt punct de atracție. Antoaneta, de la Kaventia Events din Sibiu, a adus o colecție impresionantă de aranjamente personalizabile, pachete complete care includ invitații, meniuri și plicuri de dar. „Avem diverse modele, totul personalizabil. Un pachet complet ajunge la 3.600 de lei,” explică ea, în timp ce le oferă mirilor mostre de culori, texturi și combinații pentru decorul perfect.

Diana a pregătit, de asemenea, oferte personalizate pentru viitorii miri. „Avem așteptări mari din partea mirilor să vină hotărâți, să ne permită timp să le spunem ce trenduri sunt în 2026 și ce le putem oferi. Avem oferte pentru toate bugetele”, a spus Diana de la Infinity Events.

Tendințele anului 2026: rochiile cu corset și modelele tip sirenă

Rochiile de mireasă au atras atenția oricărei femei care a trecut prin expoziție. Salonul Paula din Târgu Mureș a venit cu rochii în stil sirenă, prințesă, dar și modele moderne din două piese. „Pentru 2026, se caută rochiile cu corset în V și modelele tip sirenă. Prețurile încep de la 2.700 lei”, spune Andreea, în timp ce o viitoare mireasă privește emoționată într-o oglindă înconjurată de lumini. „Sunt foarte multe lucruri faine și ieftine… aș vrea să îmi cumpăr o rochiță de 3.000–4.000 lei”, spune tânăra, încântată.

Surprize și oferte speciale: luna de miere în Viena, cadou de la Hotel Hilton

Printre surprizele ediției, Hotelul Hilton Sibiu a atras atenția cu o ofertă care a stârnit entuziasmul tuturor: un weekend gratuit la Viena, oferit ca lună de miere cuplurilor care își rezervă nunta în perioada promoțională. „Avem 15% discount până în 1 decembrie și oferim un weekend în Viena, cadou”, au transmis reprezentanții hotelului.

Wedding Expo Sibiu 2025 reușește să aducă, într-un singur loc, peste 70 de expozanți din industria nunților și sute de vizitatori dornici să-și creeze cea mai frumoasă zi din viață. Atmosfera animată, reducerile, demonstrațiile live și diversitatea ofertelor transformă expoziția într-o adevărată sărbătoare dedicată iubirii.

Evenimentul continuă și duminică, 16 noiembrie, între orele 10:00 și 20:00, la Redal Expo. Intrarea este liberă, iar organizatorii promit muzică live, momente de dans, demonstrații de make-up profesional și multe surprize ce pot fi descoperite doar la fața locului.