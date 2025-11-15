cod galben de ceață în județul sibiu: vizibilitate redusă pe autostrada a1, valea oltului și în peste 30 de localități

Circulația se desfășoară în condiții de ceață, sâmbătă dimineața, pe mai multe drumuri din țară, inclusiv în județul Sibiu, pe Valea Oltului și pe autostrada A1.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, sâmbătă dimineața nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau din cauza condițiilor meteorologice, transmite Mediafax.

Se circulă în condiții de ceață în general în județele din partea centrală și sudică a țării, care reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A 1 București – Pitești, A 2 București – Constanța, A 3 București – Ploiești, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești – Sibiu, circulația rutieră se desfășoară pe alocuri în condiții de vizibilitate redusă, pe un carosabil preponderent uscat, cu valori de trafic reduse.

Cod galben de ceață în mai multe localități din Sibiu

În Județul Sibiu se circulă cu vizibilitate redusă în următoarele localități: Sibiu, Mediaș, Avrig, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Slimnic, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Brateiu, Alma, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Apoldu de Jos, Ațel, Cârțișoara, Cârța;

Se vor semnala : Local ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Pentru reducerea accidentelor rutiere, polițiștii le recomandă șoferilor să nu depășească limitele legale de viteză și să o reducă mult când vizibilitatea este redusă, să păstreze o distanță de siguranță între autovehicule, să folosească sistemele de iluminare și dezaburire, să se asigure temeinic înainte de fiecare manevră și să evite depășirile periculoase.