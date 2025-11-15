comerciantul care a prins toate edițiile târgului de crăciun din sibiu: gabriel face cele mai bune migdale pralinate / foto video

În centrul Sibiului, printre zecile de căsuțe ale Târgului de Crăciun, Căsuța cu migdale se remarcă în fiecare an nu doar prin mirosul inconfundabil de alune pralinate, ci și prin gustul autentic de sărbătoare pe care îl aduce.

Gabriel, omul din spatele acestui business, vine la Târgul de Crăciun din Sibiu încă din prima ediție, din 2007, atunci când orașul a fost Capitală Culturală Europeană. Deși este originar din Timișoara, pentru el Sibiul a devenit un fel de casă temporară în fiecare decembrie. „Venim la Târgul de Crăciun de la prima ediție, de când a fost Capitala Culturală Europeană, mai exact din 2007”, spune Gabriel.

Pasiunea lui pentru migdale și nuci nu este întâmplătoare. A învățat meserie încă de copil, lucrând mai târziu și în Italia, unde a descoperit și perfecționat rețeta pe care o folosește și astăzi. „Am lucrat acolo în domeniul ăsta și am venit în țară și mi-am zis că e o idee foarte bună, nemaifiind”, explică el.

Gabriel a transformat pasiunea într-un business care circulă în toată țara, dar Sibiul rămâne reperul lui preferat. „Nu numai sibienii și turiștii. Suntem cunoscuți în toată țara și și pe dincolo, ca să zic așa. Sunt foarte mulți turiști străini în Sibiu. Târgul e foarte frumos. De la an la an se aduc lucruri noi, comercianți noi, cu produse mai unicate, ca să zic așa. Și da, este un târg bun și eu zic că este cel mai renumit târg din țară. Din 2007 și până în prezent”, a povestit acesta.

Pentru timișorean, Sibiul nu a fost niciodată doar un târg între altele. „Am făcut foarte multe târguri de Crăciun și în Capitală, și în Sibiu, Cluj. Toate orașele mari, Timișoara la noi acasă. Sibiul este cel mai bun oraș, ca să zic așa și este cel mai renumit târg de Crăciun. De asta este și cel mai bun oraș”, a spus acesta.

Astfel, căsuța cu migdale a lui Gabriel rămâne o tradiție pentru vizitatori, un punct de atracție care aduce arome dulci și nostalgii pentru toți cei care vizitează Târgul de Crăciun din Sibiu. Căsuța cu migdale își așteaptă pofticioșii în fiecare zi cu arahide pralinate, migdale, dar și batoane ale copilăriei cu ciocolată de casă.