csu, victorie din nou cu galati. sibiul s-a impus clar și-n campionat / video

CSU Sibiu a cîștigat sâmbătă în Sala Transilvania, 99-70 cu CSM Galați.

La două zile distanță după meciul de cupă, câștigat categoric de sibieni, cele două echipe s-au înfruntat din nou, de această dată în etapa a 9-a a Ligii Naționale.

Favoriți în duelul cu ultima clasată, galben-albaștrii au controlat actul inaugural și au condus cu 29-21 după primul sfert. Sibienii au mărit ecartul în a doilea sfert și au condus la pauza mare cu 61-41.

Galațiul a fost mai activ în al treiela sfert și a redus din diferență, 74-59 după 30 de minute.

Dan Fleșeriu i-a introdus în ultimele minute pe baschetbaliștii mai puțin utilizați, iar galben-albaștrii au fost extrem de aproape să depășească în premieră în acest sezon borna de 100 de puncte marcate. S-a terminat 99-70 și Sibiul ajunge la un bilanț de 3-6 în Liga Națională.

MJ Randolph a fost principalul marcator al lui CSU, cu 21 de puncte, 4 recuperări și 2 pase decisive. Andreas Blidaru a ieșit la rampă cu 17 puncte și 3 pase decisive.

CSU a urcat conjunctural pe locul 9 în clasament, însă va fi depășită până la finalul rundei de alte echipe, care mai au meciuri de disputat.