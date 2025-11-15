incendiu violent la ocna sibiului. o rulotă a ars complet

Un incendiu puternic a izbucnit vineri la o rulotă aflată pe strada Alămorului din Ocna Sibiului. Flăcările s-au extins rapid, iar până la sosirea echipajelor de intervenție, vehiculul a fost cuprins în totalitate de foc.
La fața locului au intervenit prompt pompierii sibieni cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ocna Sibiului.
În pofida intervenției rapide, rulota a fost distrusă complet de flăcări. Din fericire, nu au existat victime.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, cauza probabilă a incendiului a fost o sobă metalică utilizată pentru încălzire, lăsată nesupravegheată.
