incendiu violent la ocna sibiului. o rulotă a ars complet

Un incendiu puternic a izbucnit vineri la o rulotă aflată pe strada Alămorului din Ocna Sibiului. Flăcările s-au extins rapid, iar până la sosirea echipajelor de intervenție, vehiculul a fost cuprins în totalitate de foc.

La fața locului au intervenit prompt pompierii sibieni cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ocna Sibiului.

În pofida intervenției rapide, rulota a fost distrusă complet de flăcări. Din fericire, nu au existat victime.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, cauza probabilă a incendiului a fost o sobă metalică utilizată pentru încălzire, lăsată nesupravegheată.