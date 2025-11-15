traficant de droguri din sibiu, prins în germania și repatriat: va sta 8 ani la închisoare

Poliția Română a adus în țară 6 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate. Printre acestea se află și un sibian de 50 de ani, urmărit internațional pentru trafic de droguri.

Astfel, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 50 de ani, din Sibiu, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Tribunalul Sibiu, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 8 ani, potrivit Agerpres.

De asemenea, a fost adus în țară un bărbat, din Hunedoara, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost adus din Spania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Hunedoara, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani și 4 luni.

Totodată, a fost adus în țară un bărbat, de 47 de ani, din Bistrița-Năsăud, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Spania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Bistrița, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 6 luni.

Polițiștii au adus în țară un bărbat, de 25 de ani, din Bihor, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost adus din Franța, având emis pe numele său, de către Judecătoria Oradea, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 5 luni.

La aceeași dată, a fost adus în țară un alt bărbat, de 34 de ani, din Constanța, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Onești, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și 8 luni.

Polițiștii au adus în țară un bărbat, de 30 de ani, din Mureș, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Tribunalul Mediaș, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și 5 luni.

Persoanele în cauză au fost introduse în unități de detenție, în vederea executării mandatelor.