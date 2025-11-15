victorie pentru inter la târgu cărbunești. portarul sibienilor a fost decisiv pe final

Inter Sibiu s-a impus sâmbătă la Târgu Cărbunești, 2-1 cu Gilortul și sibienii rămân în cursa pentru play-off în Seria 6 din Liga 3.
Sibienii aveau mare nevoie de cele trei puncte sâmbătă, pe terenul ultimei clasate din serie, Gilortul.
Gilortul a deschis rapid scorul, din lovitură de penalitate. Inter a întors soarta jocului în repriza a doua. Ștefan Veștemean a egalat în minutul 60 cu un șut de la distanță.
Golgheterul sibienilor, Paul Mercioiu a adus Interul în avantaj în minutul 71. În minutul 88, Gilortul a beneficiat de un alt penalty, dar portarul Interului, Cirogovean a salvat două puncte mari.
După două victorii consecutive, Inter Sibiu a urcat pe locul 7 în seria sa din Liga 3, cu 18 puncte din 13 jocuri. Echipa lui Călin Moldovan este la doar trei puncte de locul 4, ultimul care duce în play-off, poziție ocupată de ACS Mediaș.
