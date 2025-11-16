brambura-park, destinația ideală pentru distracție și iarna. patinoar, concerte de colinde și întâlniri cu moș crăciun pe valea avrigului

La doar 35 de kilometri de municipiul Sibiu, pe Valea Avrigului, se află un loc de poveste unde realitatea și imaginația se împletesc perfect: Brambura Park, destinația ideală pentru distracție, aventură și relaxare, chiar și în sezonul rece.

În perioada sărbătorilor de iarnă, parcul se transformă într-un adevărat tărâm de Crăciun. Decorurile spectaculoase, brazii împodobiți, luminițele colorate și personajele tematice creează o atmosferă de basm pentru întreaga familie. Vizitatorii se pot bucura de un patinoar de sărbătoare, întâlniri cu Moș Crăciun, concerte de colinde și numeroase activități pregătite special pentru cei mici.

Echipa Brambura este deja în plină pregătire pentru sezonul de iarnă, pentru ca fiecare colțișor al parcului să vibreze de magie și bucurie. Fiecare decor, fiecare lumină și fiecare detaliu sunt gândite cu grijă, pentru ca vizitatorii să trăiască din plin spiritul sărbătorilor.

Casa Întoarsă – locul unde gravitația devine o joacă

Una dintre cele mai îndrăgite atracții de la Brambura Park este Casa Întoarsă, o construcție spectaculoasă de 200 de metri pătrați, cu zece încăperi complet inversate. Fiecare pas aici este o experiență inedită, perfectă pentru fotografii haioase și amintiri de neuitat. Echipa Brambura lucrează zi și noapte pentru ca totul să fie perfect: de la Casa Întoarsă până la MiniZoo, fiecare spațiu al parcului este pregătit să aducă farmecul sărbătorilor mai aproape de vizitatori.

MiniZoo și Pădurea Fermecată

Brambura Park adăpostește o pădure fermecată cu un mini-zoo, unde pot fi admirate și îngrijite animale prietenoase precum alpaca, iepurași, cerbi lopătari, cerbi carpatini și căprițe pitice. Este o experiență educativă și relaxantă, atât pentru copii, cât și pentru adulți, care se pot bucura de liniștea naturii și de apropierea față de animale.

Petreceri și aniversări chiar și iarna

Chiar și în sezonul rece, Brambura Park este locul perfect pentru zile de naștere pline de distracție. Pachetul aniversar complet include acces la toate atracțiile parcului, activități tematice de iarnă și un meniu gustos, care îi menține pe copii energici și fericiți pe tot parcursul zilei. Prețul pachetului este de 200 de lei de copil, cu totul inclus, oferind un raport excelent între calitate și experiență.

Răsfăț culinar la Restaurantul Brambura Park

După atâta aventură, pofta de mâncare este garantată. Restaurantul Brambura Park vă așteaptă cu preparate delicioase, pregătite din ingrediente proaspete și servite într-o atmosferă caldă și primitoare. Decorațiunile de Crăciun completează perfect decorul de poveste și transformă masa într-o experiență aparte, potrivită pentru întreaga familie.

Programul de vizitare al Brambura Park și al Casei Întoarse este de luni până vineri între orele 10:00 și 17:00, iar în weekend între orele 09:00 și 18:00. Restaurantul are același program, cu excepția zilei de vineri, când este deschis până la ora 22:00, pentru ca vizitatorii să se poată bucura mai mult timp de atmosfera de sărbătoare.

Cât costă o zi plină de distracție?

Toate pachetele sunt transparente și gândite pentru a oferi un raport excelent între calitate și preț. Pentru petrecerile de zi de naștere, pachetul complet costă 200 lei/copil, cu tot ce este necesar inclus: acces la atracții și meniu gustos.

Pentru detalii, rezervări sau oferte personalizate, îl puteți contacta pe Adrian, la numărul 0723 602 594.

Pentru a fi la curent cu noutățile de la Brambura Park, urmăriți paginile de socializare: