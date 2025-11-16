carpentiere arena îți taie respirația: relaxare absolută în 2 piscine încălzite cu vedere spre munți / foto

Aproape de stațiunea Păltiniș, la 1000 de metri altitudine, Carpentiere Arena redefinește ideea de relaxare premium. Aici, tradițiile satelor de munte se împletesc cu eleganța contemporană, fiid locul perfect pentru o escapadă romantică în doi.

Fie că visezi la o escapadă romantică, la un weekend cu familia sau la câteva zile de respiro departe de rutină, Carpentiere Arena îți oferă mai mult decât o cazare: îți oferă o experiență completă.

Două piscine încălzite, la poalele muntelui

Carpentiere Arena își încântă oaspeții cu două piscine încălzite, fiecare gândită pentru momente diferite, dar la fel de memorabile: piscina Infinity Carpentiere Magic View și piscina Private SPA.

Situată în punctul cel mai spectaculos al complexului, piscina Magic View oferă perspectiva aproape ireala asupra crestelor montane. Apa caldă, aerul proaspăt de munte și liniștea deplină creează decorul ideal pentru ore întregi de relaxare.

Cu acces limitat, ambient premium și temperatură constantă a apei, piscina Private SPA este alegerea perfectă pentru cei care caută intimitate și confort absolut. Completată de zona SPA exterioară cu 6 facilități, devine un adevărat sanctuar al relaxării, ideal pentru cupluri sau oaspeți care vor să se retragă într-o oază privată.

Apartamentul unde luxul întâlnește liniștea deplină

Descoperiți un nou standard al relaxării la Carpentiere Magic View & Private SPA, un apartament exclusivist creat pentru cei care își doresc o experiență completă de lux, confort și liniște. Aici, în inima Mărginimii Sibiului, fiecare detaliu este gândit pentru a transforma sejurul într-o evadare memorabilă, departe de agitație și aproape de natură.

Apartamentul impresionant, cu o suprafață generoasă de 60 metri pătrați, este completat de o terasă panoramică de 28 m², care oferă o priveliște aproape 360° asupra munților. Răsăritul, apusul, liniștea crestelor și aerul proaspăt de munte devin parte din decorul dumneavoastră personal, creând un cadru perfect pentru relaxare și contemplare.

Jacuzzi privat cu vedere spre munte

Interiorul include două camere matrimoniale, fiecare cu baie proprie și acces separat din hol, un concept ce oferă intimitate deplină și flexibilitate. Camera principală devine punctul central al confortului, datorită jacuzzi-ului privat poziționat strategic pentru a surprinde cele mai spectaculoase cadre ale peisajului montan. Sistemul modern de filtrare UV asigură o igienizare naturală și apă mereu pură, transformând fiecare moment de relaxare într-un ritual dedicat stării de bine.

La sosire, oaspeții sunt întâmpinați cu un platou de fructe proaspete, un detaliu atent gândit pentru a completa atmosfera de rafinament și răsfăț. Iar terasa, cu zona lounge și șezlonguri confortabile, devine un adevărat punct de belvedere, ideal pentru ore de liniște, un pahar de vin sau conversații la apus.

Designul apartamentului îmbină armonios eleganța contemporană cu materialele premium și lumina naturală abundentă. Fiecare colț este conceput pentru confort, frumusețe și o stare generală de bine. Spațiul poate acomoda până la patru adulți sau două adulți și doi copii, fiind alegerea perfectă pentru cupluri, familii sau grupuri restrânse care caută o oază de lux în județul Sibiu.

Oferte speciale pentru o vacanță de poveste

Carpentiere Arena propune pachete speciale ce includ: acces la cele două piscine încălzite, experiență completă în SPA-ul exterior, gastronomie locală autentică,peisaje feerice în orice sezon.

Dacă îți dorești o evadare care combină luxul, natura și confortul absolut, Carpentiere Arena este locul în care trebuie să ajungi. Două piscine spectaculoase, un apartament exclusivist și un peisaj care îți taie respirația te așteaptă în Mărginimea Sibiului.

Cei care vor să petreacă o vacanță în Mărginimea Sibiului sunt așteptați la Carpentiere Arena. Cazarea dispune de 24 de camere de lux, spațioase, elegante și cu dotări de excepție. Rezervările se fac la numărul de telefon 40 (740) 053 350. Fii la curent cu noutățile urmărind paginile de Facebook și Instagram.