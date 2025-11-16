crater pe strada rahovei: stradă surpată din cauza lucrărilor, iar asfaltul s-a rupt pe zeci de metri / foto

O porțiune a carosabilului de pe strada Rahovei din Sibiu s-a surpat duminică, în zona în care se desfășoară lucrări la rețelele subterane. Incidentul a afectat traficul rutier, iar autoritățile au fost nevoite să intervină rapid pentru a asigura zona. Traficul a fost dirijat de polițiștii sibieni.

O porțiune de pe strada Rahovei s-a surpat în cursul zilei de duminică, în zona în care se efectuează lucrări. Din cauza surpării, circulația pe strada Rahovei a fost dirijată, iar traficul ar fi fost deviat prin parcarea din apropiere.

Pentru a permite accesul utilajelor și redirecționarea traficului, șoferii care aveau autoturismele parcate în zonă au fost rugați să le mute. În mai multe cazuri, mașinile care blocau accesul ar fi fost ridicate de Poliția Locală.

Surparea ar fi fost cauzată de un șanț creat în cadrul lucrărilor din zonă, însă cauza exactă va fi stabilită după evaluările tehnice.