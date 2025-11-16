pedissima by karina nica în sibiu: pedichiură modernă și soluții reale pentru unghii încarnate, micoze și tălpi dureroase / video

Într-un oraș care îmbină rafinamentul cu grija pentru detalii, așa cum este Sibiul, se află un loc dedicat complet îngrijirii și sănătății picioarelor: Salonul „Pedissima by Karina Nica”, situat pe strada Ceferiștilor nr. 20.

Aici, pedichiura nu înseamnă doar estetică, ci și grijă, confort și prevenirea problemelor care pot apărea în timp, toate realizate cu profesionalism, atenție și tehnologie modernă.

Salonul „Pedissima by Karina Nica” oferă o gamă completă de servicii specializate în îngrijirea picioarelor. Este locul potrivit atât pentru cei care își doresc o pedichiură estetică impecabilă, cât și pentru persoanele care se confruntă cu diverse neplăceri ale unghiilor sau tălpilor.

Aici, unghiile încarnate sunt tratate cu tehnici moderne, fără durere, pentru a preveni complicațiile și reapariția problemei. În cazul unghiilor îngroșate sau afectate de ciuperci, se aplică soluții eficiente care redau aspectul și sănătatea naturală a unghiei. Tălpile beneficiază de o îngrijire atentă, prin îndepărtarea bătăturilor, calusurilor și a pielii crăpate, oferind din nou confortul mersului.

De asemenea, unghiile deteriorate pot fi reparate și reconstruite cu materiale profesionale, care redau forma și rezistența lor naturală. În plus, salonul oferă tratamente pentru veruci și alte leziuni ale pielii, acestea fiind îndepărtate prin proceduri sigure și eficiente, precum cauterizarea.

Fiecare client beneficiază de o evaluare atentă și de un tratament adaptat nevoilor sale, într-un mediu curat, relaxant și primitor. Totul este realizat cu instrumentar sterilizat riguros, iar tehnica folosită este cea „pe uscat” – o metodă modernă, fără băi de apă, care sporește igiena și confortul.

Pasiunea din spatele profesiei

Fondatoarea salonului, Karina Nica, și-a descoperit pasiunea pentru domeniul îngrijirii încă din adolescență.

„Pasiunea mea a început datorită mamei. Ei i-a plăcut mereu manichiura, dar nu și-a permis. Așa că mi-a transmis dragostea pentru îngrijire și frumusețe. La 16 ani am început să practic manichiura, iar ulterior am descoperit pedichiura. M-au fascinat cazurile mai dificile și am decis să merg mai departe, să mă specializez și să ofer soluții pentru orice tip de problemă”, povestește Karina.

Originară din Voluntari, Ilfov, Karina a venit la Sibiu pentru facultate și s-a îndrăgostit de oraș.

„Sibiul m-a cucerit. Nu vreau să mai plec de aici. Aici am deschis Pedissima și aici vreau să cresc, profesional și personal.”

Expertiză, empatie și rezultate vizibile

În cadrul salonului, Karina se confruntă zilnic cu diverse probleme, de la unghii încarnate, micoze sau unghii îngroșate, până la fisuri dureroase ori afecțiuni care necesită mai multă atenție.

„Niciun caz nu mi se pare dificil. Fiecare client e o provocare și o bucurie. Fiecare unghie care se vindecă e o reușită”, spune ea cu zâmbetul caracteristic.

„Picioarele ne poartă prin viață. Merită toată atenția noastră.”

Fiecare tratament este adaptat în funcție de complexitatea și vechimea situației. „Unghia nu se reface peste noapte. E nevoie de răbdare, dar de la ședință la ședință se văd clar rezultatele.”

Pentru unghiile încarnate, Karina folosește sisteme moderne de corecție cu fir de titan, o metodă nedureroasă care ajută unghia să crească natural și corect, eliminând disconfortul fără riscul de recidivă.

Pedichiura nu are anotimp

Karina atrage atenția și asupra unei greșeli frecvente: mulți clienți amână pedichiura în sezonul rece, spunând că „își lasă unghiile să respire”.

„Din păcate, unghiile nu respiră, nu au plămâni sau nas. În perioadele reci stăm încălțați, uneori cu umezeală, alteori cu frig sau căldură, în puf de încălțăminte strânsă. Din acest motiv apar cele mai multe probleme, iar unghiile netratate la timp ajung să fie foarte greu de îngrijit. Și cine suferă cel mai mult? Voi, clienții, nu noi. Pedichiura în ziua de azi nu mai este un moft, ci o necesitate, indiferent de anotimp sau vârstă. Toată greutatea corpului se pune pe tălpi, pe picioare, și avem nevoie de ele sănătoase și bine îngrijite”, explică Karina.

Prevenție și educație pentru sănătatea picioarelor

La Pedissima by Karina Nica, accentul este pus nu doar pe tratament, ci și pe educație și prevenție. Clienții află cum să-și îngrijească corect picioarele, cum să-și taie unghiile pentru a evita complicațiile și cum să aleagă încălțămintea potrivită.

„Tăierea greșită a unghiei poate duce la durere, inflamații și chiar la apariția așa-numitei „cărni crescute” – o inflamație locală care necesită atenție. De aceea, o pedichiură făcută corect nu este un moft, ci o alegere inteligentă pentru confortul și sănătatea ta.”

De asemenea, Karina avertizează asupra verucilor cauzate de virusul HPV, tot mai frecvente la persoanele care frecventează piscine sau dușuri publice. La Pedissima, tratamentul se realizează prin cauterizare, o procedură rapidă și sigură, cu rezultate excelente.

Tarife și programări

Prețurile variază în funcție de complexitatea cazului: pentru pedichiura problematică, tarifele pornesc de la 150 de lei, iar pedichiura estetică, ce include și îngrijirea tălpilor fără probleme, costă 150 de lei. O simplă igienizare, în cazurile fără afecțiuni, are un tarif de 120 de lei.

Pentru programări sau informații suplimentare, Pedissima by Karina Nica poate fi contactat la: +40 736 925 230

La Pedissima, fiecare client este tratat cu grijă, răbdare și respect. Pentru Karina, pedichiura nu este doar o meserie, ci o misiune: aceea de a reda oamenilor confortul, încrederea și bucuria de a merge fără durere.