spectacol de excepție la sibiu. tudor gheorghe a ridicat toată sala în picioare / foto

Seară memorabilă la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, unde peste cinci sute de spectatori s-au ridicat în picioare pentru a-l aplauda pe Maestrul Tudor Gheorghe. Sala a vibrat de emoție, iar publicul a fost martor la un concert care a adus toamna pe scenă în cele mai sensibile și poetice forme ale ei.

„Meditație la Frunzele Toamnei” este cel mai nou spectacol al Maestrului, parte din seria „The Best Of”, un adevărat colaj al celor mai frumoase compoziții inspirate de anotimpul melancoliei. „Acest spectacol este, practic, un best of. Am adunat pentru construcția lui 16 dintre cele mai frumoase cântece cu iz de toamnă pe care le-am scris de-a lungul anilor”, a spus Tudor Gheorghe, care la 80 de ani continuă să își surprindă publicul cu aceeași forță artistică și emoție autentică.

Pe scenă, Maestrul a fost acompaniat de Corul și Orchestra Concertino, sub bagheta dirijorului și orchestratorului Marius Hristescu, colaborator de tradiție al artistului. Împreună, au reușit să transforme seara într-o adevărată meditație muzicală, unde sunetele calde ale toamnei s-au împletit cu poezie, nostalgie și rafinament.

Tudor Gheorghe a cântat, dar a și recitat cu intensitate, aducând în fața publicului versurile unor poeți care i-au marcat parcursul artistic: „Muge-un cerb” de Dan Botta, „Ludmila” de George Țărnea, „Lied” de Păstorel Teodoreanu, „Octombrie” de George Topîrceanu și „Toamna” de Octavian Goga. În repertoriu a fost inclusă și o poezie a sibianului Radu Stanca, un moment primit cu emoție de publicul local.

Forța interpretării, naturalețea cu care a trecut de la cântec la poezie și noblețea prezenței sale scenice au făcut ca spectacolul să devină unul dintre acele evenimente rare în care publicul simte că asistă la o bucată de artă adevărată. Aplauzele prelungite și ropotele în picioare au confirmat încă o dată că Tudor Gheorghe rămâne un reper cultural al României și un artist foarte apreciat de sibieni.