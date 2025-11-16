studenții mediciniști din sibiu strâng donații pentru copiii din centrele de plasament. „a devenit tradiție”

Societatea Studenților Mediciniști Hermannstadt (SSMH) din Sibiu a lansat, luni, cea de-a IV-a ediție a campaniei caritabile „Vine Moșu’!”. Acțiunea este organizată prin Departamentul SCORP și se desfășoară între 10 noiembrie și 10 decembrie. Scopul este strângerea de donații pentru copiii din centrele de plasament și familiile cu probleme sociale din județ.

În premieră, studenții organizează un Atelier de Scrisori. Copiii vor scrie mesaje pentru Moș Crăciun, iar scrisorile vor fi publicate pe Instagramul SSMH. Oricine dorește poate „adopta” o scrisoare și poate pregăti cadoul dorit de copil.

Organizatorii spun că acesta este un mod prin care oamenii pot vedea direct cui oferă ajutorul. „În fiecare iarnă ne dăm seama că magia nu stă în brad sau în lumini, ci în felul în care un copil se simte văzut, în siguranță și iubit. Unii își doresc jucării, alții își doresc liniște, o masă caldă, o seară fără griji. Iar noi, împreună, putem aprinde lumina aceea mică care schimbă totul”, spun organizatorii.

Pe lângă scrisori, studenții colectează haine și încălțăminte de iarnă, jucării noi, dulciuri, produse de igienă, rechizite și alimente neperisabile. „Noi organizăm această campanie în fiecare an, iar anul acesta vom strânge donații pentru 23 de copii și 4 mame minore din centrele „Iris”, „Călin” și centrul maternal de pe strada Hegel. A devenit deja o tradiție pentru noi. Venim și cu un plus anul acesta: am solicitat să ne fie repartizate și două-trei familii defavorizate, pe care să le putem sprijini. Organizăm și un atelier în care copiii scriu scrisori cu dorințele lor, iar aceste scrisori vor fi preluate în campanie. De asemenea, ne dorim să realizăm și un târg de Crăciun în cadrul Facultății de Medicină, unde cei care vor să ajute pot face donații. Avem însă o singură condiție: hainele donate să fie noi”, au transmis reprezentanții asociației.

Cei care vor pot face și donații financiare. Banii vor fi folosiți exclusiv pentru cumpărarea de cadouri și produse necesare. Campania rămâne deschisă până în 10 decembrie.

IBAN: RO10BRDE330SV34172213300

Destinatar: ASOCIAȚIA SOC STUD MEDICINIȘTI

Sibienii pot urmări @ssmh_sibiu și @scorp.sibiu pe Instagram. Acolo vor fi postate scrisorile copiilor și toate detaliile despre punctele de colectare.