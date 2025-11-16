tir scăpat de sub control, oprit pe calea ferată la apoldu de jos: șoferul avea peste 1 la mie alcool

Un incident grav a avut loc duminică seara în localitatea Apoldu de Jos, unde un șofer de TIR a rămas blocat cu autovehiculul chiar pe șine.

Un șofer de TIR a rămas blocat pe calea ferată din Apoldu de Jos, după ce a pierdut controlul volanului. Potrivit primelor informații, bărbatul se afla în stare de ebrietate în momentul producerii incidentului.

„Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu și cei din cadrul Biroului Judetean de Politie Transporturi Sibiu intervin la un eveniment produs la intersecția DJ106 G cu Magistrala 200, în zona localității Apoldu de Jos.

Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea un ansamblu TIR pe DJ 106 G, dinspre Apoldu de Jos spre Miercurea Sibiului, un bărbat în vârstă de 64 de ani, din Mediaș, a pierdut controlul direcției de deplasare, a ieșit de pe carosabil și a rămas blocat pe calea ferată care se intersectează cu DJ 106G. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Circulația feroviară este oprită pentru îndepărtarea ansamblului rutier de pe calea ferată.

Testarea alcoolscopică a bărbatului a indicat un rezultat de 1.02 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind însoțit la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice.

Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului pentru aplicarea măsurilor legale în consecință.

Traficul rutier se desfășoară fără probleme”, a transmis IPJ Sibiu.