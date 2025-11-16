tragedie în rândul poliției: tânăr agent mort, după e a fost găsit împușcat în cap

Un polițist în vârstă de 24 de ani, originar din Argeș și angajat al IPJ Giurgiu, a fost găsit fără viață, duminică, într-un apartament închiriat din municipiul Giurgiu. Proprietara imobilului a alertat autoritățile după ce tânărul nu a mai răspuns la telefon.
Polițiștii ajunși la fața locului au constatat decesul și au anunțat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, care a preluat investigația. În prezent, ancheta vizează stabilirea exactă a circumstanțelor în care a survenit moartea tânărului polițist.
Reprezentanții IPJ Giurgiu au confirmat că bărbatul lucra în cadrul inspectoratului și că toate aspectele legate de eveniment sunt analizate în cadrul unei anchete oficiale. foto: arhivă
