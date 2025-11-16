victorie la limită pentru fc hermannstadt cu gloria bistrița: stancu a “recidivat”
Foto: Simion Sebastian Tataru

FC Hermannstadt s-a impus duminică, pe Stadionul ”Obor 2”, scor 2-1 în amicalul cu Gloria Bistrița, echipă de eșalon inferior. 

Sibienii au profitat de paza competițională pentru a disputa un joc de verificare cu Gloria Bistrița.

Echipa lui Marius Măldărășanu a condus cu 2-0 la pauză, după reușitele lui Buș și Stancu.

Gloria a marcat și ea în startul părții secunde prin R. Mogoș.  S-a terminat 2-1 pentru FC Hermannsadt. De remarcat faptul că un jucător al bistrițenilor, Francisc Cristea s-a accidentat la umăr.

FC Hermannstadt a rulat pe parcursul jocului tot lotul avut la dispoziție. Au lipit Ciubotaru, aflat la Naționala U 21, Selimovic, convocat la naționala Luxemburgului,  Kujabi și Balaure, care sunt accidentați.

Echipa de pe malul Cbinului este pe locul 15 în Superliga, cu 11 puncte din 16 meciuri. În următorul joc, sibienii vor juca luni, 24 noiembrie, în deplasare, cu Metaloglobus București, în duelul ultimelor clasate din Superliga.
FC Hermannstadt: Căbuz – Antwi,  Karo, Issah, Stancu – Mihart, Albu, Diogo, Oroian – Buș, Gjorgievski. Au mai jucat: Muțiu, Căpușă, Bejan, Bârstan, Jair, Biceanu, Vuc, Neguț Chițu, Gândilă.

