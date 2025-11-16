FC Hermannstadt s-a impus duminică, pe Stadionul ”Obor 2”, scor 2-1 în amicalul cu Gloria Bistrița, echipă de eșalon inferior.
Sibienii au profitat de paza competițională pentru a disputa un joc de verificare cu Gloria Bistrița.
Echipa lui Marius Măldărășanu a condus cu 2-0 la pauză, după reușitele lui Buș și Stancu.
Gloria a marcat și ea în startul părții secunde prin R. Mogoș. S-a terminat 2-1 pentru FC Hermannsadt. De remarcat faptul că un jucător al bistrițenilor, Francisc Cristea s-a accidentat la umăr.
FC Hermannstadt a rulat pe parcursul jocului tot lotul avut la dispoziție. Au lipit Ciubotaru, aflat la Naționala U 21, Selimovic, convocat la naționala Luxemburgului, Kujabi și Balaure, care sunt accidentați.
Ultima oră
- Crater pe Strada Rahovei: stradă surpată din cauza lucrărilor, iar asfaltul s-a rupt pe zeci de metri / foto o oră ago
- Brambura-Park, destinația ideală pentru distracție și iarna. Patinoar, concerte de colinde și întâlniri cu Moș Crăciun pe Valea Avrigului 2 ore ago
- Studenții mediciniști din Sibiu strâng donații pentru copiii din centrele de plasament. „A devenit tradiție” 2 ore ago
- Victorie la limită pentru FC Hermannstadt cu Gloria Bistrița: Stancu a “recidivat” 3 ore ago
- Tragedie în rândul Poliției: tânăr agent mort, după e a fost găsit împușcat în cap 4 ore ago