victorie la limită pentru fc hermannstadt cu gloria bistrița: stancu a “recidivat”

FC Hermannstadt s-a impus duminică, pe Stadionul ”Obor 2”, scor 2-1 în amicalul cu Gloria Bistrița, echipă de eșalon inferior.

Sibienii au profitat de paza competițională pentru a disputa un joc de verificare cu Gloria Bistrița.

Echipa lui Marius Măldărășanu a condus cu 2-0 la pauză, după reușitele lui Buș și Stancu.

Gloria a marcat și ea în startul părții secunde prin R. Mogoș. S-a terminat 2-1 pentru FC Hermannsadt. De remarcat faptul că un jucător al bistrițenilor, Francisc Cristea s-a accidentat la umăr.

FC Hermannstadt a rulat pe parcursul jocului tot lotul avut la dispoziție. Au lipit Ciubotaru, aflat la Naționala U 21, Selimovic, convocat la naționala Luxemburgului, Kujabi și Balaure, care sunt accidentați.