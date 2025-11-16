vulpile au revenit în cartierul terezian. „au început să mârâie” (video)

Vulpile continuă să își facă apariția în cartierul Terezian. Zilele trecute, o localnică de pe strada Petuniei s-a întâlnit din nou cu una dintre ele, chiar în timp ce își plimba cățelul.

Joi seara, o vulpe a fost observată din nou pe străzile cartierului. Pentru locuitorii din zonă, prezența animalelor sălbatice a devenit deja o obișnuință, mai ales odată cu lăsarea serii.

„La un moment dat s-a pus la pândă și câinele meu a început să mârâie. M-am gândit să pun otravă, dar am renunțat ca să nu fac rău și altor animale din jur”, a povestit sibianca.

Femeia spune că a făcut mai multe sesizări către autorități, însă până în prezent nu s-ar fi intervenit.

Reamintim că în data de 7 noiembrie, două vulpi au fost observate seara, tot în cartierul Terezian. Potrivit locuitorilor, animalele ajung frecvent la containere și la mâncarea lăsată pentru pisicile comunitare de una dintre localnice. (DETALII AICI)

