acțiune caritabilă în târgul de crăciun: cumperi „o cană de fericire” și ajuți copiii cu afecțiuni oncologice 

Proiectul caritabil „O cană de fericire” revine și anul acesta la Sibiu. Scopul acestei ediții este de a le oferi sprijin copiilor cu afecțiuni oncologice aflați în îngrijirea Hospice-ului Carl Wolff din Sibiu.

„O cană de fericire”, proiect caritabil realizat de Rotaract Sibiu, aflat la a șaptea ediție, revine în Târgul de Crăciun din Piața Mare. Anul acesta, fondurile strânse vor merge către Asociația Dr. Carl Wolff – Hospice Sibiu, unde sunt îngrijiți copii care se luptă cu diagnostice oncologice grele. În secția Hospice pentru Copii, unică în țară, nouă copii primesc îngrijire zi și noapte. Mulți dintre ei au fost abandonați după diagnostic, dar nu au fost uitați, căci echipa de aici le oferă nu doar îngrijire medicală, ci și mângâiere și demnitate. Comunitatea sibiană este cea care, în preajma Crăciunului, le poate aduce alinare și bucurie acestor micuți care dau dovadă de curaj zi de zi.

În perioada 24-30 noiembrie, fiecare cană cumpărată din căsuța Rotaract din Piața Mare înseamnă un gest de speranță pentru acești copii. Donația minimă este de 25 de lei pentru o cană cu ceai sau vin fiert, însă orice contribuție suplimentară este binevenită. Fiecare reumplere a cănii costă 10 lei, iar la final cumpărătorul poate pleca acasă cu cana, dar și cu amintirea că a făcut o faptă bună pentru cei aflați la nevoie.

„Noi, membrii Rotaract Club Sibiu, credem în puterea comunității și a gesturilor simple care pot aduce bucurie acolo unde cel mai mult nevoie. Anul acesta ne unim forțele pentru a sprijini copiii care se confruntă cu afecțiuni oncologice sau situații medicale dificile. Prin proiectul nostru dorim să transformăm fiecare cană savurată într-un gest de solidaritate, speranță și iubire. Fondurile strânse vor fi direcționate către îngrijirea și sprijinul acestor copii, contribuind la momente de alinare, zâmbete și încredere în zile mai bune”, spun organizatorii.

Persoanele care nu reușesc să ajungă în Târgul de Crăciun pentru a achiziționa una dintre cele patru modele de căni pot contribui printr‐o donație la acest IBAN: RO79BTRL03301205684886XX.