ajutorul de încălzire 2025-2026: ultimele zile pentru depunerea cererilor

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială informează că 20 noiembrie 2025 reprezintă ultima zi în care persoanele și familiile vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de sprijinul pentru încălzirea locuinței, începând cu luna noiembrie.

Ajutorul pentru încălzire se acordă pe perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, în timp ce suplimentul pentru energie este oferit lunar pe tot parcursul anului, potrivit legislației în vigoare.

Formularele necesare cererilor, sub forma declarațiilor pe propria răspundere, pot fi obținute de la primăria localității unde se află locuința solicitantului, de pe site-ul primăriei, de pe portalul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială sau de pe site-ul ANPIS.

Sprijinul se acordă familiilor și persoanelor singure care respectă criteriile legale de eligibilitate și nu dețin bunuri care ar conduce la excluderea de la ajutor. Venitul mediu net trebuie să fie:

până la 1.386 lei/persoană pentru familii;

până la 2.053 lei pentru persoanele singure.

Plățile sunt efectuate de ANPIS prin agențiile teritoriale, după cum urmează:

pentru energia termică, gazele naturale și energia electrică, ajutorul este virat direct furnizorilor și scăzut din factură;

pentru combustibili solizi sau petrolieri, suma aferentă sezonului rece se plătește integral în luna decembrie (sau proporțional, în cazul depunerii cererii ulterior).

ANPIS recomandă ca potențialii beneficiari să depună cererile cât mai curând, pentru a se asigura că primesc sprijinul încă din noiembrie, la începutul sezonului rece.