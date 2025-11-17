atenție - noile videoclipuri generate de ai sunt aproape imposibil de detectat: milioane de oameni păcăliți

Escrocheriile realizate cu ajutorul videoclipurilor generate de inteligența artificială au atins un nivel alarmant, crescând de peste 30 de ori în ultimii doi ani.

Mii de clipuri falsificate circulă zilnic pe rețelele sociale, iar milioane de utilizatori devin ținte fără să știe. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că ne aflăm într-un moment critic, în care realul și falsul se amestecă într-un mod tot mai greu de descifrat.

Conform Mediafax, firma DeepStrike raportează o explozie a videoclipurilor deepfake: de la aproximativ 500.000 în 2023, la peste 8 milioane în 2025. Această creștere masivă reflectă o nouă eră a manipulării audiovizuale, în care escrocii folosesc instrumente avansate pentru a imita perfect chipuri, voci și expresii.

Un specialist în tehnologie atrage atenția asupra platformelor capabile să genereze clipuri ultra-realiste în câteva zeci de secunde, precum Sora 2. Aceste instrumente, inițial dezvoltate pentru creație digitală, sunt exploatate acum pentru fraude complexe, inclusiv pentru a crea videoclipuri care par să provină de la persoane reale – rude, colegi, șefi sau vedete.

Testele arată că utilizatorii obișnuiți identifică un deepfake corect doar în aproximativ 25% dintre cazuri. Cu alte cuvinte, trei din patru materiale falsificate trec neobservate, ceea ce permite escrocilor să se infiltreze cu ușurință în viețile oamenilor.

Experții de la compania Outplayed au prezentat câteva indicii care pot dezvălui un videoclip generat de inteligența artificială. Printre cele mai importante semnale de alarmă se numără:

clipit anormal sau mișcări oculare rigide;

mâini deformate sau degete cu forme nefirești;

umbre sau iluminare inconsistentă;

reflexii ale apei sau ale obiectelor care par „prea perfecte”;

discrepanțe între mișcarea buzelor și sunet;

piele excesiv de netedă;

fundaluri în care obiectele apar distorsionate;

haine care se mișcă neobișnuit de rigid;

tranziții bruște în interiorul cadrului;

elemente de decor sau situații care nu se potrivesc contextului;

impresia generală că „ceva nu e în regulă”.

„Ceea ce cândva necesita săptămâni de lucru în studiouri specializate poate fi realizat acum de un utilizator obișnuit pe un laptop”, a explicat unul dintre experți, subliniind riscurile unei tehnologii tot mai greu de detectat.

Escrocheriile vizează atât fraude financiare, cât și manipularea emoțională, inclusiv înșelăciuni romantice. Escrocii au folosit chiar și imagini ale unor celebrități precum Jake Paul, Michael Jackson sau Martin Luther King Jr. pentru a crea conținut fals menit să atragă audiență sau bani.