bărbat lovit de tren la mediaș: a murit pe loc update

Un accident tragic a avut loc luni după-amiază la Mediaș. Un bărbat a fost lovit mortal de un tren.

UPDATE

Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Sibiu au fost sesizați cu privire la acest eveniment în jurul orei 14:10. „Din primele cercetări efectuate s-a stabilit că incidentul s-a produs pe magistrala CF 300, în zona stației CFR Mediaș, unde trenul de marfă nr. 66732, care circula pe relația Călărași-Zalău, a accidentat mortal un bărbat în vârstă de 68 de ani din Mediaș”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Circulația feroviară este întreruptă în vederea efectuării cercetării la fața locului. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit primelor informații, este vorba despre un bărbat în vârstă de 68 de ani. Omul a fost lovit de tren, iar în urma impactului a decedat. Echipajele medicale venite în sprijin nu au mai putut face nimic pentru el.

„Un echipaj SMURD și o autospecială de stingere au intervenit de urgență în municipiul Mediaș unde o persoană a fost lovită de tren. Din nefericire, bărbatul în vârstă de 68 de ani prezintă leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decedat”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Revenim cu detalii!