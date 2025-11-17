cibinul, sufocat de gunoaie: platforma de colectare e plină - ”nu le strânge nimeni” / foto

Pe râul Cibin, între Tălmaciu și Turnu Roșu, situația gunoaielor a ajuns la un nivel alarmant. Platforma plutitoare pentru colectarea deșeurilor este aproape plină, iar deșeurile adunate de curenți se opresc acolo, fără ca nimeni să intervină pentru a le colecta.

Redacția „Ora de Sibiu” a fost sesizată de Dragoș, un locuitor preocupat de mediu: „Gunoaiele vin din zona Tălmaciu și se opresc aici. Ar trebui să fie strânse săptămânal, dar nimeni nu pare să facă asta. De pe șosea se văd clar, mai ales înainte de tabăra muncitorilor care lucrează la autostradă. E o imagine tristă pentru oricine trece pe aici.”

Nu este prima dată când sibienii trag un semnal de alarmă privind malurile Cibinului. Pe 10 martie, un alt sibian, Lorand, atrăgea atenția asupra unei probleme grave de mediu din Cartierul Exclusive Living, pe strada Bieltz 89 A.

Deșeurile aruncate ilegal sufocau malul râului, iar fotografiile realizate confirmau afirmațiile lui. „Pe malul râului se văd obiecte din plastic, cauciucuri aruncate în apă și pe margine. Problema persistă de ani buni, iar autoritățile nu intervin eficient.”

Această situație ridică din nou problema gestionării deșeurilor și a protecției mediului în județul Sibiu, demonstrând că, în anumite zone, lipsa intervențiilor regulate duce la acumularea gunoaielor și la degradarea vizibilă a râului Cibin.

Redacția „Ora de Sibiu” a făcut sesizări la Garda de Mediu, la Primăria Tălmaciu și la Primăria Turnu Roșu. Până la momentul publicării articolului, nu am primit niciun răspuns.