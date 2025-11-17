controale masive în traficul din județul sibiu: zeci de permise și certificate de înmatriculare reținute în mai puțin de 3 zile / foto

În perioada 14-16 noiembrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au desfășurat controale intensive pentru prevenirea depășirilor ilegale și a conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

În timpul acțiunilor, au fost verificate peste 400 de vehicule, iar polițiștii au realizat 289 de testări cu aparatul etilotest.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 120 de sancțiuni contravenționale, însumând mai mult de 6.000 de lei. Totodată, au fost înregistrate 8 infracțiuni la regimul circulației și au fost reținute 35 de permise de conducere: 14 pentru depășire neregulamentară, 6 pentru conducere sub influența alcoolului (contravențional), 3 pentru viteză excesivă și 12 pentru alte abateri. De asemenea, au fost retrase 47 de certificate de înmatriculare.

În plus, 3 șoferi au fost depistați conducând cu alcoolemie peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru aceștia, polițiștii au deschis dosare penale pentru clarificarea circumstanțelor.

Recomandări pentru șoferi:

Nu conduceți după ce ați consumat alcool sau substanțe psihoactive.

Alcoolul rămâne un factor major de risc în accidentele rutiere.

Respectați legislația și regulile de circulație.

Responsabilitatea fiecărui conducător auto contribuie la siguranța pe drumuri.

Polițiștii rutieri vor continua astfel de acțiuni pentru prevenirea principalelor cauze ale accidentelor rutiere.