dezastru ecologic la avrig: polițiștii locali dau amenzi pe bandă rulantă / foto

Poliția Locală Avrig continuă acțiunile de combatere a depozitării ilegale a deșeurilor. Aceștia identifică zilnic localnici care aruncă gunoi pe domeniul public.
La sfârșitul săptămânii trecute, o tânără de 25 de ani a fost sancționată după ce a fost surprinsă aruncând gunoi pe un teren viran de la periferia orașului.
Nu este un caz izolat. În ultimele luni, polițiștii locali au aplicat numeroase sancțiuni contravenționale pentru abandonarea deșeurilor în locuri nepermise, întocmind zeci de procese verbale. Amenzile au fost stabilite la nivelul maxim prevăzut de Consiliul Local, 2500 de lei pentru fiecare faptă.
Pe lângă sancțiunea financiară, persoanele depistate sunt obligate să igienizeze zona afectată într-un termen de cel mult 48 de ore, măsură menită să limiteze efectele negative asupra mediului și să descurajeze repetarea acestor fapte.
