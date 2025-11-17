doliu la academia forțelor terestre din sibiu: a murit colonelul marcel grozav

Personalul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu își exprimă regretul profund pentru trecerea în neființă a domnului lt.col. Marcel Grozav.

Timp de aproape 13 ani, domnia sa și-a desfășurat activitatea în cadrul instituției cu profesionalism și respect față de colegi, lăsând o amprentă de neșters în rândul celor care au colaborat cu el.

Lt.col. Grozav va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut ca pe un ofițer dedicat, un coleg de încredere și un adevărat camarad, plecând dintre noi mult prea devreme și lăsând în urmă o familie îndurerată.

“Va rămâne veșnic în amintirea celor care l-au cunoscut ca un profesionist desăvârșit, un ofițer destoinic, un camarad de nădejde și un adevărat coleg, care s-a stins din viață mult prea devreme, lăsând în urmă o familie greu încercată. Suntem alături de familia îndurerată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe și un gând de mângâiere și alinare!” transmit reprezentanții AFT Sibiu

Trupul neînsuflețit va fi depus începând cu 18 noiembrie 2025, ora 19.00, la capela Bisericii Ortodoxe „Înălțarea Domnului”, situată pe Bulevardul Mihai Viteazul din Sibiu. Slujba de înmormântare va avea loc pe 19 noiembrie 2025, la ora 12.00, iar ulterior cortegiul funerar se va îndrepta spre cimitirul comunei Axente Sever.