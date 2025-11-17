durere fără margini în familia sibianului mort după ce a fost bătut pe stradă: „tata e în groapă și nimeni nu ia nicio măsură”

Familia bărbatului bătut pe stradă în cartierul Ștrand la finalul lunii trecute trece prin clipe de nedescris. Sibianul a murit în cursul săptămânii trecute la spital și a fost înmormântat sâmbătă, însă față de agresor nu s-a luat nicio măsură preventivă. Fiul victimei spune că este strigător la cer și cere să se facă dreptate în cazul tatălui său.

Bărbatul în vârstă de 59 de ani, agresat în 31 octombrie pe o stradă din cartierul Ștrand, și decedat la spital în cursul săptămânii trecute, a fost înmormântat sâmbătă la Poplaca. Familia sibianului este în doliu și cere autorităților să facă dreptate.

Agresat de concubinul fostei soții

Agresiunea a avut loc în 31 octombrie, în jurul orei 15:30, pe strada Vasile Cârlova din Sibiu. Bărbatul, în vârstă de 59 de ani, venea de la serviciu și se îndrepta către un magazin când, la un moment dat, l-a observat pe trotuar pe agresorul în vârstă de 52 de ani. Nu se știe ce l-a făcut să oprească și să coboare din mașină, dar cert este că bărbatul de 52 de ani l-a lovit. După agresiune, victima s-a urcat din nou la volan și a condus preț de câteva minute dar, pe o stradă din cartier, i s-a făcut rău. O persoană aflată în zonă a observat că nu se simțea bine și a sunat la 112.

Fiul bărbatului decedat spune că agresorul este concubinul mamei lui. Din spusele lui, nu exista un conflict deschis între el și tatăl său, însă au existat diverse discuții în trecut. „Omul care l-a bătut pe tatăl meu este concubinul mamei mele. Părinții mei era despărțiți de 6 ani. Mama l-a părăsit pe tata pentru acest bărbat și de atunci este împreună cu el. Părinții mei țineau legătura doar pentru mine, nu vorbeau mult, o dată la câteva luni. Nu exista o situație conflictuală între ei. În ziua aia, concubinul mamei l-a bătut pe tata. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, fiindcă tata nu a mai apucat să îmi spună. Știu doar că, în urmă cu câteva luni, prin martie, el l-a sunat o dată pe tata și l-a amenințat. Atunci n-am dat importanță, nu am crezut că se poate întâmpla cu adevărat ceva”, povestește Laurențiu, fiul bărbatului decedat.

Tânărul spune că următoarea zi, în 1 noiembrie, el urma să aibă cununia civilă, iar ceea ce s-a întâmplat a umbrit fericirea într-o zi atât de importantă. Mai mult decât atât, bărbatul decedat ar fi urmat să fie și bunic.

După 14 zile în spital a decedat

Timp de 14 zile a stat sibianul bătut la ATI. Starea lui s-a agravat, iar într-un final a decedat. Fiul omului spune că tatăl său nu avea probleme medicale grave și nu suferea de vreo afecțiune care să îi pună viața în pericol, asta deși procurorii menționau, zilele trecute, după ce au schimbat încadrarea juridică din tentativă de omor în vătămare corporală din culpă, că sibianul suferea de „un fond patologic preexistent”, iar loviturile primite au contribuit la agravarea stării de sănătate. (DETALII AICI)

„Avea 59 de ani. Nu suferea de nicio afecțiune gravă. Ca mulți oameni de vârsta lui, lua niște medicamente pentru tensiune, dar nu avea vreo boală care să îi pună viața în pericol. Chiar de curând și-a făcut analizeze, a avut vizita medicală pentru a putea lucra în continuare ca șofer fiindcă ieșise la pensie. Analizele au ieșit bine și nu avea probleme. De altfel, cu aproximativ o lună înainte de agresiune, el a fost operat de hernie inghinală. Mă gândesc că nimeni nu i-ar fi făcut o operație cu anestezie dacă nu era în regulă, nimeni nu și-ar fi asumat riscul să moară pe masa de operație”, adaugă fiul bărbatului.

Fiu: „Tata e în groapă și nimeni nu ia măsuri”

Fiul bărbatului decedat consideră că decizia procurorilor de a schimba încadrarea juridică este nedreaptă. Cazul, înregistrat inițial pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu cercetări pentru infracțiunea de tentativă de omor, a fost declinat apoi Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, făcându-se cercetări pentru vătămare corporală din culpă. După moartea sibianului, cauza a ajuns din nou la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, oamenii legii luând decizia de a schimba din nou încadrarea juridică. De această dată, s-ar face cercetări pentru loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.

„Tata e mort în groapă și nimeni nu i-a nicio măsură. E strigător la cer cum s-a schimbat încadrarea și cum a fost mutat dosarul dintr-o parte în alta. E ireal ce se întâmplă. Avocatul nostru a înaintat cel puțin trei cereri pentru a primi dosarul la studiu și nu are niciun răspuns încă. Agresorul nu e vizat de nicio măsură preventivă”, spune tânărul.

