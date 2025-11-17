eveniment cu încărcătură istorică la sibiu: 80 de ani de la finalul celui mai cumplit război

Consulatul Germaniei la Sibiu, în colaborare cu Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, va organiza marți, 18 noiembrie 2025, o ceremonie de depunere de coroane dedicată Zilei Naționale de Doliu pentru Comemorarea Victimelor Războiului și Violenței.

Evenimentul este conceput ca un moment de reculegere în memoria tuturor victimelor regimurilor totalitare și ale violenței politice din secolul trecut și din prezent. Organizatorii anunță că, în acest an, ceremonia va pune un accent deosebit pe marcarea a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, un reper istoric cu profunde implicații pentru Europa și pentru comunitățile afectate de conflict.

Depunerea de coroane este programată pentru ora 10:00 și va avea loc la Monumentul eroilor din Pădurea Dumbrava, Sibiu. Participanții sunt rugați să ajungă la locul ceremoniei până la ora 09:45, pentru buna desfășurare a evenimentului.

Organizatorii subliniază importanța păstrării memoriei victimelor și a menținerii unui dialog deschis despre consecințele războiului și violenței asupra societăților contemporane.

FOTO: Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică