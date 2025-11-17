Parada militară de 1 Decembrie nu va avea loc anul acesta la Sibiu, iar asta din lipsa de fonduri. Sibienii au totuși câteva variante pe care le pot lua în calcul dacă vor să sărbătorească Ziua Națională a României, principala opțiune fiind parada de la Alba Iulia.
La fel ca și anul trecut, autoritățile sibiene au anunțat că nu va avea loc paradă de Ziua Națională a României. Parada militară va lipsi din cauza lipsei fondurilor. Mai exact, Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu amintește că în anii anteriori, când s-a organizat defilare cu tehnică și echipamente militare la nivelul localităților din țară unde sunt garnizoane militare, inclusiv în Garnizoana Sibiu, finanțarea activităților s-a realizat prin Hotărâre de Guvern.
Ce opțiuni au sibienii
Spre deosebire de Sibiu, Alba Iulia va avea și anul acesta parada de 1 Decembrie. Guvernul Bolojan a aprobat joi, 6 noiembrie, alocarea sumei de 900.000 de lei pentru Alba Iulia și județul Alba. Este o sumă cu 106.000 de lei mai mică față de cea solicitată de cele două instituții. În mare, serbările de 1 Decembrie de la Alba Iulia în 2025, vor fi similare cu cele din anii trecuți, dar la un buget de austeritate. Vor avea loc concerte, atât de muzică populară, dar și de muzică ușoară, notează alba24.ro.
Ultima oră
- Poiana Clătitelor revine la viață: leagăne și vatră pentru foc de tabără într-un loc reinventat de o mână de oameni harnici / video foto 9 minute ago
- Încă o creșă nouă în Sibiu! Lucrările au început pe Calea Poplăcii și va avea 70 de locuri 11 minute ago
- Planuri mărețe la Primărie: aglomerația de la intrarea în Sibiu dinspre Șelimbăr, rezolvată cu un mega pasaj subteran 31 de minute ago
- Fără paradă de 1 Decembrie și în acest an la Sibiu: cea mai apropiată alternativă, la o oră distanță o oră ago
- Hoții care au prădat o biserică din Copșa Mică, prinși de un polițist din Blaj, aflat în timpul liber o oră ago