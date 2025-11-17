femeia care a impresionat germania: jenny rasche, premiată pentru implicarea în sprijinirea copiilor romi din sibiu

În cadrul celei de-a 27-a ediții a Premiului Media pentru Drepturile Copilului, organizat de Kindernothilfe la Berlin, asistenta socială Jenny Rasche a fost premiată la 14 noiembrie 2025 cu o distincție de onoare pentru activitatea sa de peste două decenii în sprijinul copiilor din familiile de romi din România.
Evenimentul a avut loc sub patronajul doamnei Reem Alabali-Radovan, ministrul federal al cooperării economice și dezvoltării, și a fost animat muzical de cântărețul și ambasadorul Kindernothilfe, Wincent Weiss.
“Aceasta nu este doar ajutor, ci dăruire și hotărâre neobosită, cu care Jenny Rasche atinge inimile. Ea ne amintește că toți putem face ceva – fiecare dintre noi, în fiecare zi.” a transmis Serap Güler, ministrul de stat la Ministerul Afacerilor Externe
Premiul “Story on Stage” și “Premiul Jury-ului copiilor” au fost acordate altor jurnaliști pentru contribuțiile lor în domeniul drepturilor copilului, însă juriul copiilor a decis să doneze 1.000 de euro din premiul lor lui Jenny Rasche, explicând:
“Ne place ce face Jenny. Așa poate folosi banii pentru a ajuta copiii din România.” a tranmis juriul
De-a lungul carierei sale, Jenny Rasche s-a dedicat protecției și susținerii copiilor defavorizați, oferindu-le șanse reale la educație, siguranță și dezvoltare. Recunoașterea primită la Berlin reafirmă impactul semnificativ pe care munca sa îl are asupra comunităților rome din România.
Ultima oră
- Vreme rea în sudul județului Sibiu: avertizare de vânt puternic și precipitații abundente 11 minute ago
- Parc fotovoltaic la Cisnădie: școlile și iluminatul public vor funcționa cu energie solară 22 de minute ago
- Un italian s-a îndrăgostit de Sibiu: Dino aduce de 3 ani, celebrele deserturi siciliene la Târgul de Crăciun / foto video 23 de minute ago
- Șofer pe contrasens pe autostrada Sibiu – Deva: la un pas de accident / video 56 de minute ago
- Tribune pline și meciuri spectaculoase la Șura Mică în Turneul 2 la volei U17 o oră ago