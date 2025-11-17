furt rezolvat rapid în centrul sibiului: jandarmii au prins hoțul în câteva minute

Jandarmii sibieni au reușit să recupereze în scurt timp un telefon de ultimă generație, sustras dintr-un magazin din municipiul Sibiu.

La data de 15.11.2025, în jurul orei 11:00, un echipaj de jandarmerie aflat în misiune de menținere a ordinii publice s-a deplasat pe strada Nicolae Bălcescu, în zona centrală a orașului, după ce au fost primiți indicii că o persoană care ar fi furat un telefon mobil s-ar afla în apropiere.

Într-un timp foarte scurt, jandarmii au identificat un bărbat de 30 de ani, din județul Sibiu, care corespundea semnalmentelor. În urma verificărilor, asupra acestuia a fost găsit telefonul, iar bărbatul a recunoscut că l-a sustras dintr-un magazin de pe strada General Magheru.

Persoana a fost condusă la sediul I.P.J. Sibiu, unde polițiștii efectuează cercetări în continuare.