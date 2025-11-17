Jandarmii sibieni au reușit să recupereze în scurt timp un telefon de ultimă generație, sustras dintr-un magazin din municipiul Sibiu.
La data de 15.11.2025, în jurul orei 11:00, un echipaj de jandarmerie aflat în misiune de menținere a ordinii publice s-a deplasat pe strada Nicolae Bălcescu, în zona centrală a orașului, după ce au fost primiți indicii că o persoană care ar fi furat un telefon mobil s-ar afla în apropiere.
Într-un timp foarte scurt, jandarmii au identificat un bărbat de 30 de ani, din județul Sibiu, care corespundea semnalmentelor. În urma verificărilor, asupra acestuia a fost găsit telefonul, iar bărbatul a recunoscut că l-a sustras dintr-un magazin de pe strada General Magheru.
Persoana a fost condusă la sediul I.P.J. Sibiu, unde polițiștii efectuează cercetări în continuare.
Ultima oră
- Furt rezolvat rapid în centrul Sibiului: jandarmii au prins hoțul în câteva minute 2 minute ago
- Intervenție ca la carte: un jandarm sibian aflat în timpul liber, a prins un hoț care furase o jucărie și un complice care avea droguri la el 14 minute ago
- Proiectul parcului din Valea Argintului, aprobat la limită: primarul Cisnădiei acuză consilierii PNL că pun frână orașului 14 minute ago
- Vreme rea în sudul județului Sibiu: avertizare de vânt puternic și precipitații abundente 33 de minute ago
- Parc fotovoltaic la Cisnădie: școlile și iluminatul public vor funcționa cu energie solară 44 de minute ago