gata cu pedalatul în acest sezon: 30.000 de sibieni au folosit bicicletele de închiriat, anul acesta

Până anul viitor, sistemul public de închiriere biciclete Sibiu Bike City începe să fie retras treptat din teren, începând de astăzi, 17 noiembrie.

Până în 23 noiembrie, Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public va transporta în depozit toate cele 640 de bicicletele din cele 57 de stații. Astfel, în această perioadă când se va realiza preluarea din teren, sistemul de închiriere va funcționa în limita disponibilității efectivului de biciclete existent în teren până la finalizarea acțiunii.

Sibiu Bike City 2025, în cifre:

Din 20 martie, de când a funcționat Sibiu Bike City, și până la jumătatea lunii noiembrie, s-au înregistrat 45.720 de închirieri, din care cu abonament au fost 8.317 utilizatori, alți 37.403 fiind utilizatori ocazionali, închiriind cu ora bicicletele.

Stațiile de închiriere cele mai utilizate în acest an au fost cele de la Stadionul Municipal (10.306 de utilizatori), cea de pe Calea Cisnădiei (4.429), cea din Piața Aurel Vlaicu 2 ( 3.386), cea de pe str. Râului (3.272) și stația din Piața Mică (3.170).

Bicicletele Sibiu Bike City vor fi din nou disponibile începând din luna martie a anului viitor, în funcție de condițiile meteo din acea perioadă.